Ángeles Cruz Martínez

Periódico La Jornada

Jueves 13 de noviembre de 2025, p. 6

El uso de las herramientas digitales en México es creciente, incluida la inteligencia artificial (IA), que en un año pasó del octavo al tercer lugar entre los recursos de mayor utilización y sobre todo la plataforma ChatGPT, que es preferida por 78 por ciento de las personas, reveló la encuesta El Paciente Digital Mexicano 2025.

La investigación realizada por segundo año por la Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud) también encontró que 40 por ciento de las personas usan Internet para temas de salud de manera frecuente, desde una vez a la semana (7 por ciento), varias veces (23 por ciento), a todos los días (10 por ciento).

Los entrevistados señalaron que los primeros sitios a los que recurren son los buscadores, seguidos de los especializados en información de salud y luego las plataformas de IA.

Después del ChatGPT, la segunda plataforma más mencionada es Gemini (46 por ciento); y le siguen Meta AI (31 por ciento) y Copilot (20 por ciento).

A pesar del incremento en el uso de la IA, 84 por ciento de los encuestados creen que si bien esta herramienta ayuda, tiene dudas sobre su alcance o limitaciones.

El estudio se realizó mediante entrevistas a más de 2 mil personas mayores de 18 años, pacientes o cuidadores, usuarios de Internet.

Durante la presentación de los datos, Héctor Valle, presidente ejecutivo de Funsalud, mencionó que 7 por ciento de los participantes opinaron que la IA podría llegar a sustituir por completo a los profesionales de la salud, mientras 9 por ciento consideraron que la atención debe ser exclusivamente humana y no confía en la IA.