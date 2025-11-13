Afp

Periódico La Jornada

Jueves 13 de noviembre de 2025, p. 6

París. Transformar directamente los pensamientos en palabras, hacer caminar a personas paralíticas... Todos estos avances ya son posibles gracias a la neurotecnología, un campo de investigación que es tan revolucionario como la inteligencia artificial (IA), pero que también puede plantear dilemas éticos.

“La gente no sabe hasta qué punto ya estamos en la ciencia ficción”, explicó a Afp Anne Vanhoestenberghe, investigadora del King’s College de Londres.

La científica dirige un laboratorio que desarrolla dispositivos electrónicos para ser implantados en el sistema nervioso, que incluye no sólo el cerebro, sino también la médula espinal, que transmite los mensajes cerebrales al resto del cuerpo.

Se trata de la neurotecnología, un campo que, desde hace varios años, avanza a grandes pasos. Según varios observadores e investigadores, es una revolución científica tan importante como la IA, pero de la que se habla mucho menos.

Algunos ejemplos recientes ilustran el incremento de esta tecnología.

En junio, un artículo en la revista Nature explicó cómo, en un paciente con la enfermedad de Charcot, un implante cerebral desarrollado por un equipo californiano permitió traducir casi inmediatamente sus pensamientos en palabras mediante un software de síntesis de voz.

Desde hace varios años, un equipo suizo está multiplicando los experimentos que permiten a los paralíticos recuperar un control importante de sus movimientos, hasta incluso volver a caminar, gracias a la implantación de electrodos en su médula espinal.

Empresas emergentes

Estos trabajos aún están lejos de restaurar todas las capacidades de los pacientes afectados. Y también está por ver cómo podrían generalizarse para beneficiar a más personas.

Pero “el público en general no es consciente de lo que ya existe”, insistió Vanhoestenberghe. “Está cambiando vidas”, añadió.

Estos dispositivos son cada vez más eficaces, aseguró la científica.

“Antes necesitaban miles de horas de entrenamiento para que una persona pudiera componer varias palabras con el pensamiento”, señaló. “Ahora sólo se necesitan unas pocas”.

¿Cómo se explica este auge? Por una mezcla de avances científicos, gracias a los progresos en la comprensión del cerebro, y mejoras tecnológicas, especialmente a una miniaturización cada vez más avanzada. La propia IA ha multiplicado las capacidades de los algoritmos utilizados.