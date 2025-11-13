Capital
Retiran sellos a casa hogar
Retiran sellos a casa hogar
Foto
▲ Anoche, el área de Gobierno de la alcaldía Cuauhtémoc retiró los sellos de clausura de la Casa de las Mercedes ubicada en la calle Miguel E. Schulz, colonia San Rafael, tras casi dos semanas de suspensión de actividades. El inmueble había sido clausurado en coordinación con el Instituto de Verificación Administrativa el 29 de octubre pasado, debido a denuncias relacionadas con abuso sexual infantil, tras las acusaciones de que el hijo de la fundadora de la casa hogar agredió sexualmente a una menor.Foto e información Kevin Ruiz
Periódico La Jornada
Jueves 13 de noviembre de 2025, p. 36
