Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Jueves 13 de noviembre de 2025, p. 36

Dos muertos y tres personas intoxicadas fueron halladas en un departamento localizado en una unidad habitacional ubicada en las calles Javier Mina y Majaditas, colonia Guadalupe del Moral, alcaldía Iztapalapa.

Hasta el lugar se presentaron elementos de la policía capitalina y cuerpos de emergencia tras un reporte por una fuga de gas.

Al ubicar el departamento donde se registraba la emergencia, los elementos policiales ingresaron y encontraron a una familia intoxicada.

Paramédicos confirmaron el deceso de un hombre y una mujer.

Además, una niña de ocho años de edad, una mujer de 54 años y un joven de 25, fueron trasladados a un hospital cercano para su atención médica especializada.

Elementos del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México acudieron para controlar la fuga y evitar un accidente mayor.

La Fiscalía General de Justicia capitalina inició una investigación por los hechos y solicitó el arribo de peritos para que realizaran el levantamiento de los cuerpos.

Indagan ataque a policía

En otros hechos, la dependencia investiga el ataque con arma de fuego y robo de un arma oficial, del que fue víctima un elemento de la policía capitalina la noche del martes, cuando fue agredido por dos delincuentes que robaron una tienda departamental ubicada en la colonia Valle de Madero, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Las autoridades hacen el seguimiento de los delincuentes, quienes escaparon por un callejón luego de atacar de manera directa al elemento, al momento de intentar realizar la detención.

Lo anterior ocurrió en la calle Venustiano Carranza, esquina con Allende, en la colonia Valle de Madero, donde se reportó el robo a una tienda departamental.