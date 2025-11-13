Nayelli Ramírez Bautista

Periódico La Jornada

Jueves 13 de noviembre de 2025, p. 36

Aunque los usuarios del Metro celebraron la próxima reapertura total de la línea 1, prevista para este domingo luego de más de tres años de trabajos de renovación, también solicitaron un servicio más eficiente, al señalar que cuando ocurren incidentes en horas pico, trasladarse a sus destinos se vuelve una odisea.

En un recorrido por el tramo que va de Pantitlán a Chapultepec se observó que los vagones lucían saturados ante la demora en el paso de los trenes, y ante la cantidad de usuarios en los andenes tenían que esperar al menos tres convoyes para poder abordar.

De acuerdo con el organismo, lo anterior se debió luego de que se reportara un cortocircuito, presuntamente provocado por basura o algún objeto metálico, por lo que se tuvo que realizar la inspección correspondiente, en la que personal técnico determinó que las vías y los equipos electromecánicos operaban con normalidad.

En tanto, usuarios entrevistados expresaron opiniones divididas respecto al cierre parcial de la línea, ya que mientras algunos señalaron que les representó afectaciones considerables, otros mencionaron que la intervención era necesaria. “No se cierra porque nos quieran afectar, es porque nos quieren ayudar; hay transporte adicional para poder moverte, aunque mucha gente no lo ve así”, dijo María.