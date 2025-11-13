Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Jueves 13 de noviembre de 2025, p. 36

Ante diputados locales, el secretario de Movilidad (Semovi), Héctor Ulises García, reconoció que la sustitución de unidades del transporte público ha sido lenta, dilatada y a “cuentagotas”, debido a que no hay una política de retiro de vehículos que ya cumplieron su vida útil.

De acuerdo con el informe de la dependencia, tan sólo en el caso de los taxis, 62 por ciento –unas 73 mil unidades– ya cumplieron su vida útil, y cerca de 22 mil cumplirán 10 años en este sexenio.

En el caso de los microbuses no se detallaron cifras, aunque se reportó el retiro en circulación de 425 unidades de más de 10 años y la incorporación de 186 vehículos nuevos en lo que va de la administración actual.

“A diferencia de algunos países, en la ciudad no tenemos una política de eliminar a rajatabla los autobuses que ya cumplieron su vida útil. A pesar de los esfuerzos de cambiar 800 o 900 (microbuses), si no se van cambiando van envejeciendo los otros, (…). Tenemos que ser más agresivos, abrir el debate de retirar a los que ya cumplieron”.