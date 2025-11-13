Sandra Hernández García y Josefina Quintero Morales

Periódico La Jornada

Jueves 13 de noviembre de 2025, p. 35

El secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, Pablo Yanes Rizo, explicó que el documento sobre el plan general de desarrollo que está en consulta es un anteproyecto, el cual podrá ser modificado antes de ser enviado al Congreso de la Ciudad de México.

En su comparecencia ante el Poder Legislativo local, destacó que en caso necesario el tiempo de consulta podría ampliarse, la cual, dijo, es “autoorganizacional”, lo que quiere decir que las personas interesadas pueden registrar su propia reunión o foro de discusión y enviar sus conclusiones sobre el documento.

“No queremos imponer nada, se los garantizo; como se diría en buen español: ‘es neta’”, prometió.

Una vez que concluya la consulta, el nuevo documento que contendrá las propuestas ciudadanas será enviado a la junta de gobierno del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva para su aprobación. De ser el caso, el plan general de desarrollo será remitido al Congreso capitalino, que deberá someterlo para su dictaminación.

Piden más tiempo

Ante los procesos que se realizan en pueblos y barrios de la Ciudad de México para la toma de decisiones, el Frente del Anáhuac solicitó la firma de un acuerdo con el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva para fijar un nuevo plazo de consulta del plan general de desarrollo.