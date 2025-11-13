Alejandro Cruz Flores

Periódico La Jornada

Jueves 13 de noviembre de 2025, p. 34

El Gobierno de la Ciudad de México instaló ayer el Consejo Consultivo para el Reordenamiento del Centro Histórico, el cual coadyuvará a la regulación del comercio ambulante en dicha zona.

Ante funcionarios, académicos, empresarios y representantes de vendedores, el subsecretario de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública de la Secretaría de Gobierno, Adolfo Llubere Sevilla, resaltó que este nuevo órgano tendrá atribuciones como dar recomendaciones para reducir el comercio ambulante mediante el diálogo y proponer zonas para su reubicación.

El consejo, formado por tres comisiones: jurídica, de ordenamiento y de salvaguarda del patrimonio histórico, las cuales empezarán a sesionar la próxima semana cada 15 días, tendrá la función de elaborar diagnósticos sobre la situación del comercio ambulante en el Centro Histórico.

Asimismo, llevar a cabo la revisión de inmuebles propuestos para su reubicación; la atención a grupos prioritarios como artesanos y colectivos de mujeres; hacer una propuesta de criterios técnicos para el uso del espacio; el impulso a la economía local formal y la preservación del patrimonio cultural.

Disfrutar el espacio público

Se trata, explicó al presentar el nuevo órgano en el Museo José Luis Cuevas, de garantizar el acceso y disfrute del espacio de público, motivo por el cual se busca atender el problema poniendo énfasis en ese derecho.