▲ Aunque la policía capitalina no prevé riesgos por las próximas manifestaciones, el Centro Histórico permanece blindado con muros metálicos de manera preventiva. Foto Jair Cabrera Torres

Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Jueves 13 de noviembre de 2025, p. 34

El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez, informó que se está fortaleciendo el protocolo de marchas de cara a las movilizaciones previstas en la ciudad, y se limitará al máximo el contacto entre manifestantes y policías para evitar enfrentamientos como los del 2 de octubre pasado.

Ante esto, dijo, se encauzará a los grupos de encapuchados que generen riesgos a los manifestantes y se retirarán objetos para agredir.

“Nuestro protocolo tiene como pilar fundamental garantizar las expresiones ciudadanas. Si observamos alguna conducta que ponga en riesgo a las personas que asisten, vamos a encauzar a quienes generen ese riesgo hacia una zona segura. Vamos a retirar objetos aptos para agredir”, explicó.

Al ser inquirido en un acto de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México (Canaco), el jefe de la policía capitalina aseguró que el propósito del protocolo es que se desarrollen las distintas expresiones de manera segura, por lo que los encauzamientos de estos grupos que generen violencia serán en una zona donde no representen riesgo para el resto durante las marchas programadas por integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y de la generación Z.

“Estamos fortaleciendo nuestro protocolo, que es importante mencionarlo y decirlo”, comentó.

Aseguró que evitarán en cualquier momento las fricciones y provocaciones, por lo que los elementos deberán limitar el contacto.