T

ras la crisis y humillación posterior a la Primera Guerra Mundial, el régimen nazi vio en las juventudes un terreno fértil para sembrar su ideología criminal, autoritaria y destructiva. Utilizó propaganda masiva de manera intensiva y la dirigió específicamente a ellos, los jóvenes, incluso desde la infancia.

En la Alemania de 1930, la educación en las escuelas dejó en un segundo lugar de importancia al idioma, las matemáticas, la historia y las ciencias naturales, para en su lugar inculcar el odio al “enemigo” y el antisemitismo racial, al tiempo en que la imagen de Adolfo Hitler se erigió como la de un líder que protegía a su nación mediante la erradicación sistemática no sólo de quienes pensaran distinto, sino también de aquellos que tuvieran rasgos físicos diferentes a lo que se vendió como una “raza superior”.

Ese discurso logró una lealtad ciega suscrita con un juramento colectivo para dedicar las energías de los jóvenes alemanes al servicio de Hitler, y con ello a un régimen, el nazi, que por medio de la discriminación orquestó la persecución y el genocidio de millones de personas consideradas “inferiores”.

En la actualidad, a 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, grupos neonazis se forman y funcionan con factores similares a los concebidos por Hitler y continuados hasta 1945 por Baldur von Schirach y Artur Axmann. Se crean chivos expiatorios para problemas sociales o personales, se radicaliza a la población y por medio de Internet y redes sociales se difunde propaganda para construir comunidades sectarias.

Para lograr la identificación, primero se debe crear identidad: ello define y diferencia a una persona o colectividad. Los jóvenes, en su constante búsqueda de identificación, son susceptibles de ser víctimas del manipulador, quien identifica sus inseguridades y puntos vulnerables para, mediante la imposición de una identidad, controlar el comportamiento, emociones y las decisiones de un víctima que, como suele suceder, termina convirtiéndose en victimaria.

En el México posneoliberal, hoy un grupo de viejos políticos, plagados de aquellas mañas viejas, brincan de la rancia X que utilizaron en las organizaciones de la franquicia del “júnior tóxico de la oligarquía”, también conocido como Claudio X. González –el mismo de Sí X México, Va X México y Mexicanos X la Corrupción–, a la letra Z, en el intento por crear identificación con jóvenes de entre aproximadamente 12 y 27 años, integrantes de la Generación Z.