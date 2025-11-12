Arturo Sánchez Jiménez y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de noviembre de 2025, p. 16

Será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que decida conforme a derecho lo relacionado a los adeudos fiscales del grupo empresarial de Ricardo Salinas Pliego, aseguró ayer la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y afirmó que su gobierno actuará estrictamente de acuerdo con lo que establece la ley para todos los ciudadanos.

En su conferencia matutina en Palacio Nacional, explicó que el máximo tribunal ya incluyó en su agenda varios casos vinculados con los créditos fiscales del empresario, pendientes desde 2008. “Jamás vamos a hacer algo fuera de la ley, ni autoritario. Se pagará lo que diga la Corte y lo que marca la ley”.

La mandataria añadió que, como cualquier contribuyente, Salinas Pliego tiene derecho a descuentos si decide pagar sus adeudos de manera anticipada o conforme a los términos previstos en el Código Fiscal. Sin embargo, consideró que su argumento de que el SAT pretende cobrarle montos ilegales carece de fundamento, pues “el código financiero es muy claro”.

Sheinbaum también respondió a las recientes declaraciones del empresario, quien se autodefinió como integrante de la “ultraderecha” tras criticar al gobierno y a la izquierda mexicana.