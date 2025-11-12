Miércoles 12 de noviembre de 2025, p. 16
Será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que decida conforme a derecho lo relacionado a los adeudos fiscales del grupo empresarial de Ricardo Salinas Pliego, aseguró ayer la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y afirmó que su gobierno actuará estrictamente de acuerdo con lo que establece la ley para todos los ciudadanos.
En su conferencia matutina en Palacio Nacional, explicó que el máximo tribunal ya incluyó en su agenda varios casos vinculados con los créditos fiscales del empresario, pendientes desde 2008. “Jamás vamos a hacer algo fuera de la ley, ni autoritario. Se pagará lo que diga la Corte y lo que marca la ley”.
La mandataria añadió que, como cualquier contribuyente, Salinas Pliego tiene derecho a descuentos si decide pagar sus adeudos de manera anticipada o conforme a los términos previstos en el Código Fiscal. Sin embargo, consideró que su argumento de que el SAT pretende cobrarle montos ilegales carece de fundamento, pues “el código financiero es muy claro”.
Sheinbaum también respondió a las recientes declaraciones del empresario, quien se autodefinió como integrante de la “ultraderecha” tras criticar al gobierno y a la izquierda mexicana.
“La ultraderecha defiende el autoritarismo. Habla de libertades, pero sólo las del mercado. En el mundo, la ultraderecha ha llevado al fascismo, al racismo y a la discriminación. En México, la historia demuestra que el pueblo siempre ha defendido la democracia”, señaló la jefa del Ejecutivo federal.
Analizará con el pueblo el significado de ultraderecha
Recordó además que las luchas históricas encabezadas por Miguel Hidalgo, José María Morelos, Benito Juárez y los revolucionarios mexicanos consolidaron una visión liberal y democrática que separó la Iglesia del Estado y dio origen a la Constitución de 1917. “Es importante que las y los jóvenes conozcan lo que significa la ultraderecha y la historia del conservadurismo en nuestro país”, agregó, y anunció que en próximas conferencias abordará qué significa realmente ser de ultraderecha, al considerar que es un tema que debe debatirse abiertamente.