Emir Olivares y Arturo Sánchez

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de noviembre de 2025, p. 14

A raíz de los operativos antimigrantes en Estados Unidos, 30 mexicanos han presentado quejas por violaciones a sus derechos humanos durante su aprehensión por parte de elementos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

En la mañanera de ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que hay una treintena de casos de abusos contra connacionales.

“No estamos de acuerdo con el trato de las y los mexicanos como criminales. Si alguien cometió un delito, tiene que llevar su proceso en Estados Unidos. Pero las y los mexicanos, y se lo he dicho al presidente Trump, lo he dicho públicamente y se lo dije al secretario del Departamento de Estado (Marco Rubio), fortalecen la economía de Estados Unidos.”