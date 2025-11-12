Miércoles 12 de noviembre de 2025, p. 14
A raíz de los operativos antimigrantes en Estados Unidos, 30 mexicanos han presentado quejas por violaciones a sus derechos humanos durante su aprehensión por parte de elementos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
En la mañanera de ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que hay una treintena de casos de abusos contra connacionales.
“No estamos de acuerdo con el trato de las y los mexicanos como criminales. Si alguien cometió un delito, tiene que llevar su proceso en Estados Unidos. Pero las y los mexicanos, y se lo he dicho al presidente Trump, lo he dicho públicamente y se lo dije al secretario del Departamento de Estado (Marco Rubio), fortalecen la economía de Estados Unidos.”
Apuntó que en aquel país hay 40 millones de personas de origen mexicano, 90 por ciento con papeles, y los paisanos sostienen el campo, la construcción y los servicios.
También se le preguntó sobre la decisión del gobierno interino de Perú de romper relaciones diplomáticas con México en protesta por el asilo político brindado a Betssy Chávez, ex primera ministra de Pedro Castillo, presidente depuesto en diciembre de 2022 y hoy preso.Sheinbaum dijo que “no se han roto las relaciones consulares, sólo las diplomáticas. Y no es que se hayan roto, ellos decidieron romperlas”.