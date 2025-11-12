De la Redacción

Miércoles 12 de noviembre de 2025

Tras el anuncio de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de realizar movilizaciones mañana y el viernes en la Ciudad de México y en accesos carreteros, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, sostuvo que, “como gobierno, hemos atendido las legítimas demandas del magisterio, pero rechazamos cualquier manifestación o amenaza con tintes políticos que socaven la tranquilidad de la población y desvirtúe la lucha por una mejor educación”.

Llamó al magisterio “a continuar con el diálogo y que se respeten los derechos de la ciudadanía, y que se respete el derecho de las niñas y los niños a no interrumpir sus estudios.

“Los convocamos a evitar afectaciones a miles de personas. Estamos convencidos de que por encima de todo se encuentra la educación y el bienestar de los estudiantes”, subrayó.

Sobre las movilizaciones que tiene previstas la sección 22 de la CNTE, que incluyen bloqueos al Congreso de la Unión, al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a Palacio Nacional y a carreteras de acceso a la capital del país, Rodríguez Velázquez recapituló las reuniones que ha tenido el gobierno federal con el magisterio y las medidas que se han emprendido en atención a sus demandas.