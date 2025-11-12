Enrique Méndez y Fernando Camacho

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de noviembre de 2025, p. 10

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Campeche entregará este jueves a la sección instructora información adicional sobre su solicitud de retiro de inmunidad (fuero) al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.

El presidente de esa instancia jurisdiccional, Hugo Éric Flores Cervantes (Morena), manifestó: “se trata de respuestas a un cuestionario que presentaron los diputados”.

En entrevista, explicó que los fiscales de Campeche solicitaron una audiencia, “y se las vamos a dar para recibir, en todo caso, documentación… se les hizo un cuestionario que estamos esperando que nos entreguen”.

Explicó que la sección instructora no se ha podido reunir porque falta la información que debe entregar la fiscalía y que, expuso, permitirá a los parlamentarios contar con una “valoración completa” de la solicitud de desafuero contra Alito Moreno por presunto peculado y desvío de recursos públicos cuando fue gobernador del estado (2015-2019).

Acotó que, de la documentación y las respuestas de la fiscalía, dependerá que la sección instructora “valore si hay un dictamen o no” que conduzca o no a la procedencia del desafuero del dirigente priísta.