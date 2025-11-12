Días finales de Zelensky: ¿implicado en el atentado a Trump y el homicidio de Charlie Kirk?
usia celebra la captura de la superestratégica ciudad de Pokrovsk (bit.ly/4p80Iu1), mientras Kyiv Independent reconoce el control de Moscú que consigue avances sustanciales a lo largo de la “línea del frente (bit.ly/4p8yHmc)”.
Con excepción del apoyo irrestricto de la Unión Europea y de la mayoría de la OTAN (con la intermitencia de Estados Unidos), ahora sí que el comediante jázaro (Khazar; bit.ly/3QqemJr) Zelensky (cuyo mandato finiquitó en mayo pasado) parece haber llegado a su esperado final, después de la visita del premier húngaro Víctor Orbán a la Casa Blanca el pasado 7 de noviembre (bit.ly/3WN6OnF), quien consiguió que Trump le exentara la compra de hidrocarburos rusos por lo menos un año.
Resulta que Timur Mindich, socio primigenio de negocios de Zelensky, huyó de Ucrania ante la investigación conjunta de la Oficina Anticorrupción Nacional de Ucrania (NABU) y el FBI (¡megasic!), gracias a la posesión de un “pasaporte israelí (¡megasic!)”.
Kyiv Independent (bit.ly/4qQ7t5z) expone la fetidez de las transacciones de Mindich, apodado La billetera de Zelensky.
Zelensky es el antiMidas: todo lo que toca, si no lo corrompe, lo destruye. El escandalazo de Mindich infectó a los ministerios de Justicia, Energía y Agricultura. Resalta que el “cineasta” de 46 años haya sido también “socio empresarial” del oligarca jázaro Igor Kolomoisky, hoy refugiado en Israel y verdadero creador de Zelensky. ¡Vaya triada jázara de Kolomoisky/Zelensky/Mindich vinculada a Netanyahu!
Grok, de Elon Musk, expone la “conexión israelí” del jázaro Mindich y sus triangulaciones fiduciarias en Chipre, cuya parte griega se ha convertido en el “segundo Israel” en el mar Mediterráneo oriental hasta las Islas Vírgenes Británicas, donde, por cierto, también blanqueaba el delincuente calderonista Genaro García Luna, encarcelado en Estados Unidos.
El destino del comediante Zelensky ya estaba escrito en el muro desde que confrontó a la primera potencia militar global, Rusia.
En la lúgubre circunstancia de la doble derrota doméstica y externa de Zelensky, se revitalizó su participación en el atentado contra Trump –en Pennsylvania, cuyo gobernador jázaro Josh Shapiro fue miembro del ejército israelí (bit.ly/47Bovgb)– y en el homicidio del “nacionalista cristiano” Charlie Kirk.
El millennial KIRK, fundador de TurningPoint USA, días antes de su muerte, reclamó el fin de la ayuda a Ucrania y exclamó el “regreso de Crimea a Rusia (bit.ly/49L0kNw)”.
Ya hace casi dos meses, el parlamentario ucranio Artem Dmitruk profirió que Zelensky “estaba implicado en el intento de asesinato del presidente Donald Trump: Lo digo con toda responsabilidad: Zelensky está involucrado en el atentado contra la vida de Trump y en el asesinato de Charlie Kirk, tanto ideológica como prácticamente (bit.ly/4i0b7Wu)”.
Dmitruk agregó que “el régimen de Zelensky es capaz de asesinar a quien sea, desde un ciudadano común en Ucrania hasta al presidente de Estados Unidos”.
Como si lo anterior fuera poco, TASS comenta que después del atentado fallido en Pensilvania, “un radical y promotor de la ayuda a Ucrania por Estados Unidos disparó no lejos de la propiedad de Trump en Mar-a-Lago, Florida”.
Dmitruk investiga al pestilente banco ucranio Sense Bank por su blanqueo crimi-nal para financiar los atentados terroristas en los cuatro rincones del planeta (bit.ly/446W8UHbit.ly/446W8UH).
El embajador de Estados Unidos en Ucrania, Matthew Whitaker, desplegó agentes de la FBI en el célebre Sense Bank, que fue nacionalizado por Zelensky en 2023 y opera(ba) el blanqueo criminal terrorista con fuertes vínculos con el jázaro ruso nacido en Ucrania Mikhail Fridman.
Ya la otrora leyenda sobre Ucrania, “elpaís más corrupto de Europa (bit.ly/3LWD6tS)”, se volvió un cuento de hadas frente a la ominosa criminalidad global, triangulada entre Ucrania/Israel/Chipre por la tríada jázara de Zelensky/Kolomoisky/Mindich que también persiguió a la mayoría de cristianos (ortodoxos y católicos) de Ucrania.
Pareciera que Trump prepara las exequias de Zelensky.
