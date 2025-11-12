▲ En medio de la guerra contra Rusia, el presidente de Ucrania, Volodymir Zelensky, visitó ayer a pacientes en un hospital en Jerson. Foto Afp

R

usia celebra la captura de la superestratégica ciudad de Pokrovsk (bit.ly/4p80Iu1), mientras Kyiv Independent reconoce el control de Moscú que consigue avances sustanciales a lo largo de la “línea del frente (bit.ly/4p8yHmc)”.

Con excepción del apoyo irrestricto de la Unión Europea y de la mayoría de la OTAN (con la intermitencia de Estados Unidos), ahora sí que el comediante jázaro (Khazar; bit.ly/3QqemJr) Zelensky (cuyo mandato finiquitó en mayo pasado) parece haber llegado a su esperado final, después de la visita del premier húngaro Víctor Orbán a la Casa Blanca el pasado 7 de noviembre (bit.ly/3WN6OnF), quien consiguió que Trump le exentara la compra de hidrocarburos rusos por lo menos un año.

Resulta que Timur Mindich, socio primigenio de negocios de Zelensky, huyó de Ucrania ante la investigación conjunta de la Oficina Anticorrupción Nacional de Ucrania (NABU) y el FBI (¡megasic!), gracias a la posesión de un “pasaporte israelí (¡megasic!)”.

Kyiv Independent (bit.ly/4qQ7t5z) expone la fetidez de las transacciones de Mindich, apodado La billetera de Zelensky.

Zelensky es el antiMidas: todo lo que toca, si no lo corrompe, lo destruye. El escandalazo de Mindich infectó a los ministerios de Justicia, Energía y Agricultura. Resalta que el “cineasta” de 46 años haya sido también “socio empresarial” del oligarca jázaro Igor Kolomoisky, hoy refugiado en Israel y verdadero creador de Zelensky. ¡Vaya triada jázara de Kolomoisky/Zelensky/Mindich vinculada a Netanyahu!

Grok, de Elon Musk, expone la “conexión israelí” del jázaro Mindich y sus triangulaciones fiduciarias en Chipre, cuya parte griega se ha convertido en el “segundo Israel” en el mar Mediterráneo oriental hasta las Islas Vírgenes Británicas, donde, por cierto, también blanqueaba el delincuente calderonista Genaro García Luna, encarcelado en Estados Unidos.

El destino del comediante Zelensky ya estaba escrito en el muro desde que confrontó a la primera potencia militar global, Rusia.

En la lúgubre circunstancia de la doble derrota doméstica y externa de Zelensky, se revitalizó su participación en el atentado contra Trump –en Pennsylvania, cuyo gobernador jázaro Josh Shapiro fue miembro del ejército israelí (bit.ly/47Bovgb)– y en el homicidio del “nacionalista cristiano” Charlie Kirk.

El millennial KIRK, fundador de TurningPoint USA, días antes de su muerte, reclamó el fin de la ayuda a Ucrania y exclamó el “regreso de Crimea a Rusia (bit.ly/49L0kNw)”.