El actual gobierno ataca sin piedad nuestras comunidades, denuncian
Miércoles 12 de noviembre de 2025, p. 27
Washington y Nueva York. En el Día de los Veteranos en Estados Unidos, redes de ex combatientes pacifistas organizaron protestas denominadas “No a la guerra contra nuestras ciudades”, en repudio a los despliegues y a las amenazas de ocupaciones militares en urbes del país por el presidente Donald Trump.
“Vemos cómo este gobierno ataca sin piedad a nuestras comunidades y no nos quedaremos a un lado”, declararon los organizadores de las actividades.
“Decimos que no por nuestras familias, comunidades y por nosotros… No a los recortes (de presupuesto para programas sociales), no a tropas desplegadas en nuestras calles y no a multimillonarios que desangran a nuestra nación”, enfatizaron.
Los organizadores informaron que esta serie de protestas se realizaron en Nueva York, Washington, Los Ángeles, Portland, Chicago, Memphis y Boston, entre más de 75 ciudades a lo largo de todo el país este martes.
En la capital nacional, varios cientos de veteranos, muchos de los cuales portaban uniformes o insignias militares, se congregaron a pesar del frío para escuchar a sus colegas que condenaron en sus discursos los recortes a programas de asistencia para veteranos, mientras se amplían las operaciones militares dentro y fuera del país. Un ex combatiente que recién regresó de participar en la flotilla humanitaria para Gaza, habló sobre el apoyo estadunidense a Israel para perpetrar el genocidio contra los palestinos.
El mayor Harrison Mann, quien renunció de su puesto en la Agencia de Inteligencia de Defensa al rehusarse a participar en el apoyo a Israel en su guerra contra Gaza, declaró que hoy militares estadunidenses reciben órdenes de cometer crímenes de guerra y otras violaciones a la ley.
“A lo largo de la semana pasada, hubo oficiales jóvenes de la Fuerza Aérea que dispararon misiles Hell Fire contra pescadores en el Caribe”, mientras otros, continuó, son desplegados a ciudades estadunidenses para actuar contra sus propios paisanos.
“Veteranos no necesitan un agradecimiento por su servicio, requerimos un gobierno que amerite nuestro servicio militar”, afirmó Randy Kindle, un ex integrante de la Fuerza Aérea.
En Nueva York, en el parque ubicado frente a la alcaldía, un veterano explicó que “uno debe tener una consciencia moral… Si desangramos los recursos de otros países después no te puedes quejar porque llegan sus inmigrantes”.
Otro veterano de los Marines narró a los 200 participantes en la protesta que “son las mismas fuerzas que ocuparon a Irak y Afganistán las que ahora ocupan ciudades estadunidenses… En este día de veteranos yo no me pongo de pie con la bandera nacional, yo me pongo de pie con el pueblo”.
“Saquen a los soldados de nuestras calles, queremos justicia, queremos paz”, corearon los veteranos.
Versiones de esta consigna se escucharon en decenas de protestas parecidas alrededor del país.