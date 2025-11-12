▲ Ex combatientes estadunidenses marcharon en 75 urbes para conmemorar su día y condenar el recorte a programas de asistencia para militares retirados. En la imagen, protesta en Washington. Foto La Jornada

Jim Cason y David Brooks

Corresponsales

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de noviembre de 2025, p. 27

Washington y Nueva York. En el Día de los Veteranos en Estados Unidos, redes de ex combatientes pacifistas organizaron protestas denominadas “No a la guerra contra nuestras ciudades”, en repudio a los despliegues y a las amenazas de ocupaciones militares en urbes del país por el presidente Donald Trump.

“Vemos cómo este gobierno ataca sin piedad a nuestras comunidades y no nos quedaremos a un lado”, declararon los organizadores de las actividades.

“Decimos que no por nuestras familias, comunidades y por nosotros… No a los recortes (de presupuesto para programas sociales), no a tropas desplegadas en nuestras calles y no a multimillonarios que desangran a nuestra nación”, enfatizaron.

Los organizadores informaron que esta serie de protestas se realizaron en Nueva York, Washington, Los Ángeles, Portland, Chicago, Memphis y Boston, entre más de 75 ciudades a lo largo de todo el país este martes.

En la capital nacional, varios cientos de veteranos, muchos de los cuales portaban uniformes o insignias militares, se congregaron a pesar del frío para escuchar a sus colegas que condenaron en sus discursos los recortes a programas de asistencia para veteranos, mientras se amplían las operaciones militares dentro y fuera del país. Un ex combatiente que recién regresó de participar en la flotilla humanitaria para Gaza, habló sobre el apoyo estadunidense a Israel para perpetrar el genocidio contra los palestinos.

El mayor Harrison Mann, quien renunció de su puesto en la Agencia de Inteligencia de Defensa al rehusarse a participar en el apoyo a Israel en su guerra contra Gaza, declaró que hoy militares estadunidenses reciben órdenes de cometer crímenes de guerra y otras violaciones a la ley.