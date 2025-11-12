Sputnik, Reuters y Europa Press

Miércoles 12 de noviembre de 2025, p. 26

Tel Aviv. El canciller israelí, Gideon Sa’ar, afirmó ayer sin presentar pruebas que el gobierno iraní no sólo intentó asesinar a la embajadora israelí en México, Einat Kranz Neiger –lo que fue rechazado por las autoridades iraníes y mexicanas–, sino a muchos otros diplomáticos.

“Irán intentó asesinar a la embajadora israelí en México. Este no es el único lugar donde lo intentaron(…) constantemente ataca las embajadas, a los embajadores y los diplomáticos israelíes… No nos dejaremos intimidar, seguiremos ampliando los lazos de Israel en todo el mundo”, recalcó el ministro en la inauguración de la embajada israelí en Estonia.

En Teherán, la Guardia Revolucionaria de Irán anunció la desarticulación de una red de espionaje presuntamente vinculada a las agencias de Inteligencia de Estados Unidos e Israel, la CIA y el Mossad, en el marco de las tensiones luego de la ofensiva lanzada por autoridades israelíes en junio contra territorio iraní “tras varios periodos de vigilancia, reconocimiento y otras medidas”.