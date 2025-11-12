Juan Pablo Duch

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de noviembre de 2025, p. 25

Moscú. “Estamos dispuestos a hablar con nuestros colegas estadunidenses para reanudar el trabajo preparatorio de su iniciativa para celebrar una cumbre (en Budapest, Hungría) entre los presidentes de Rusia (Vladimir Putin) y de Estados Unidos (Donald Trump)”, afirmó este martes el canciller ruso, Serguei Lavrov.

Tras dos semanas de ausencia de la escena pública (lo que generó todo tipo de rumores sobre si sufrió un problema de salud o había caído en desgracia), Lavrov reapareció este martes mediante videoconferencia, durante una improvisada rueda de prensa con sólo medios rusos, en la cual dio a entender que no tuvo ninguna culpa por la suspensión de la cumbre de Budapest.

En la conversación que mantuvo el 20 de octubre con su colega estadunidense, Mario Rubio, “no hubo ninguna subida de tono”, aclaró y agregó que “sólo confirmamos los entendimientos de Anchorage”, donde se llevó a cabo la anterior cumbre entre los mandatarios de las potencias.

“Quedamos en eso. El próximo paso era el encuentro de representantes de Relaciones Exteriores y Defensa (…), pero los estadunidenses se negaron a dar ese paso”, responsabilizó Lavrov a Rubio.

Prosiguió: “En vez de eso, lo que siguió fue una declaración pública de que no tenía sentido reunirse. Rubio no aclaró que hubiera alguna clase de enfrentamiento y que eso hacía imposible llegar a un acuerdo”.

El canciller ruso también se refirió a la confusión que originó el presidente de Estados Unidos al ordenar la reanudación “de inmediato de los ensayos nucleares”, posibilidad que “causa inquietud” al Kremlin.

Porque, en opinión de Lavrov, “es un notable desvío de la concepción de que una guerra nuclear no puede ser ganada y, por tanto, nunca debe ser declarada”.

A esta conclusión llegaron, en los años 80 del siglo XX los entonces mandatarios soviético, Mijail Gorbachov, y estadunidense, Ronald Reagan.