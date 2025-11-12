▲ El Gerald Ford cuenta con una tripulación de 5 mil efectivos y alberga 75 aviones de combate. El Comando Sur estadunidense no confirmó su ubicación exacta al arribar a aguas latinoamericanas. Foto tomada de X

Afp y Reuters

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de noviembre de 2025, p. 25

Caracas. El portaviones estadunidense más grande del mundo, el Gerald Ford, entró a aguas de América Latina y el Caribe, y se incorporó a la agresiva campaña del Pentágono contra Venezuela, bajo el argumento de combatir al narcotráfico.

El Gerald Ford, que cuenta con un reactor nuclear y una tripulación de 5 mil elementos, puede albergar más de 75 aviones militares, entre ellos, cazas como F-18 Super Hornet y E-2 Hawkeye, con capacidad para actuar como sistema de alerta temprana. También tiene modernos radares para controlar el tráfico aéreo y la navegación.

Al confirmar la llegada del Gerald Ford a aguas de América Latina y el Caribe, el Comando Sur de Estados Unidos no precisó la ubicación exacta del portaviones.

Sólo indicó que se trasladó al área de responsabilidad del Comando Sur, una amplia zona que incluye grandes secciones del océano.

El Departamento de Guerra estadunidense también confirmó la llegada del poderoso buque y afirmó en un comunicado que ayudará a “desarticular el tráfico de drogas, debilitar y desmantelar a las organizaciones criminales trasnacionales.

“Reforzará la capacidad de Estados Unidos para detectar, vigilar y desarticular a los actores y actividades ilícitas que comprometen la seguridad y la prosperidad del territorio estadunidense y nuestra seguridad en el hemisferio occidental”, aseguró el portavoz del Pentágono, Sean Parnell.

El despliegue fue ordenado por el presidente, Donald Trump, el mes pasado y se suma a los ocho buques de guerra, un submarino nuclear y aviones F-35 que ya están en la región.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha reiterado que el cerco militar de Washington tiene como objetivo derrocar su gobierno.

Desde septiembre, el ejército estadunidense ha atacado 20 embarcaciones bajo la acusación, sin ofrecer pruebas, de que transportaban drogas hacia su país, en ataques que, hasta ayer, dejaron 76 personas asesinadas.