Asegurar la integridad de los elementos del poder, la misión
La fase incluye movilización de medios terrestres, aéreos y navales: Defensa
Miércoles 12 de noviembre de 2025, p. 24
Caracas. A las 4 de la madrugada de este martes todas las unidades militares, policiales, sistemas de armas, milicia Bolivariana, órganos de seguridad ciudadana y comandos para la defensa integral comenzaron un despliegue “masivo en todo el territorio de Venezuela para asegurar la integridad de los elementos del poder nacional en la misión de enfrentar las amenazas imperiales”.
Así lo dio a conocer el general Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa, en un comunicado divulgado muy temprano a través de redes sociales. El funcionario señaló que se trata de una “fase superior del plan Independencia 200”, dispositivo defensivo que ya fue activado el mes pasado ante el incremento del despliegue militar del Pentágono en el sur del Caribe que, según informes de prensa y declaraciones de funcionarios de Washington, apunta directamente a Venezuela con la excusa de “combatir el tráfico de drogas hacia Estados Unidos”.
En el transcurso de la mañana, medios difundieron imágenes de las diferentes regiones de Venezuela en las que muestran a efectivos militares tomando las armas y movilizándose en el territorio.
Optimización de la “lucha armada y no armada”
La comunicación del ministerio de la Defensa detalló que este ejercicio, que se extenderá hasta este miércoles, comporta “el despliegue masivo de medios terrestres, aéreos, navales, fluviales y misilísticos” para la “puesta en completo apresto operacional” de la estrategia de defensa de la nación. También se precisa que el objetivo es la optimización del “comando, control y comunicaciones en el marco de las formas de lucha armada y no armada”.
Además de las movilizaciones propiamente militares, el despliegue involucra el aseguramiento de los servicios públicos como suministro de electricidad, agua potable y combustible, asistencia médica, abastecimiento y distribución de alimentos para la población.
Aprueban ley de protección
Este martes, la Asamblea Nacional (AN) sancionó la Ley del Comando para la Defensa Integral de la Nación, que establece las bases para organizar y coordinar los órganos de dirección responsables de proteger al país de amenazas internas y externas. Este marco legal, compuesto por 21 artículos, crea instancias de planificación y ejecución, dotadas de comités especializados en las áreas patriótica, económica, social, de orden interno y de movilización, permitiendo la actuación técnica y la respuesta rápida ante distintas situaciones.
“Aprobamos una ley fundamental que conforme una nueva forma de atender el despliegue, el acatamiento de las órdenes, el desplazamiento de las tropas y, sobre todo, la conjunción entre pueblo y fuerza armada”, resaltó el presidente de la AN, Jorge Rodríguez.
Venezuela se mantiene en alerta permanente desde que el gobierno de Estados Unidos comenzó una movilización de unidades militares en el Caribe sur en agosto pasado, que incluye al menos 10 mil tropas, ocho buques de guerra, aviones caza, bombarderos, helicópteros de élite y un submarino nuclear. Además, fue anunciada la incorporación del portaviones Gerald Ford, que es calificado el más grande y moderno de la flota estadunidense.
Todas estas operaciones son desarrolladas por el Comando Sur y hasta ahora las acciones concretas realizadas han sido bombardeos a 19 lanchas (entre el Caribe y el Pacífico oriental) que presuntamente transportaban drogas. El Pentágono nunca ha presentado pruebas.