Silvia Chávez

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de noviembre de 2025, p. 30

Tlalnepantla, Méx., Una explosión por acumulación de gas doméstico en un departamento de la unidad habitacional Tlalcalli, en este municipio, dejó al menos ocho lesionados, cinco de ellos por los efectos de la onda expansiva; el desalojo preventivo de más de 630 personas, entre ellas 275 alumnos de una secundaria, y daños en 100 viviendas del edificio, 20 de ellos severos.

La autoridad municipal informó que el equipo de Protección Civil y Bomberos (PCB) reportó que el estallido se suscitó alrededor de las 7:50 horas de ayer en un departamento del edificio de cinco niveles, provocando perjuicios en el interior y exterior del edificio.

Personal de Protección Civil y Bomberos controló el fuego al tiempo que desalojó de manera preventiva a 350 residentes de las unidades habitacionales contiguas a la zona del siniestro, así como a los 275 alumnos de la secundaria Narciso Bassols.

A consecuencia del accidente tres personas del edifico resultaron lesionadas, entre ellas una mujer de 67 años que fue reportada grave, así como cinco con lesiones leves debido a la onda expansiva.