▲ Bomberos controlaron el incendio suscitado tras la explosión de una camioneta cargada con tanques de gas LP, ayer, en el bulevar Terán Terán, en Mexicali, Baja California, perteneciente al Grupo Tomza, que provocó un estallido en el puente de la Concordia el 10 de septiembre anterior. Foto Captura de pantalla de video de La Jornada BC

José Manuel Yepiz

La Jornada Baja California

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de noviembre de 2025

Mexicali, BC., Un camioneta repartidora de tanques de gas doméstico LP, de la empresa Silza –filial de Grupo Tomza, propietario de la pipa que provo-có la tragedia del puente de la Concordia en la Ciudad de México–, explotó ayer cuando circulaba por el bulevar Terán Terán de esta capital.

El siniestro destruyó la unidad y causó afectaciones a viviendas aledañas, un comercio y arbolado de la zona. No hubo personas lesionadas.

De acuerdo con información oficial, una falla en el motor provocó el fuego y luego el estallido; en videos de redes sociales se observan varios tanques de 45 kilogramos lanzados como “proyectiles", lo que causó temor entre los vecinos y trabajadores de negocios.

El accidentes se suscitó dos meses después de que una pipa del Grupo Tomza estalló en la alcaldía Iztapalapa, el cual causó la muer-te de 32 personas y lesiones a 52.

La misma compañía originó en 2023 de la muerte de cuatro empleadas en su principal planta distribuidora de combustible doméstico en Tijuana, cuando una falla en las instalaciones provocó una explosión.

El director de bomberos municipal, Rubén Osuna, dijo que la situación se controló minutos después de la detonación.