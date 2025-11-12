Pertenece a la empresa Silza, dueña de una pipa que detonó en CDMX con saldo de 32 muertos
Miércoles 12 de noviembre de 2025, p. 30
Mexicali, BC., Un camioneta repartidora de tanques de gas doméstico LP, de la empresa Silza –filial de Grupo Tomza, propietario de la pipa que provo-có la tragedia del puente de la Concordia en la Ciudad de México–, explotó ayer cuando circulaba por el bulevar Terán Terán de esta capital.
El siniestro destruyó la unidad y causó afectaciones a viviendas aledañas, un comercio y arbolado de la zona. No hubo personas lesionadas.
De acuerdo con información oficial, una falla en el motor provocó el fuego y luego el estallido; en videos de redes sociales se observan varios tanques de 45 kilogramos lanzados como “proyectiles", lo que causó temor entre los vecinos y trabajadores de negocios.
El accidentes se suscitó dos meses después de que una pipa del Grupo Tomza estalló en la alcaldía Iztapalapa, el cual causó la muer-te de 32 personas y lesiones a 52.
La misma compañía originó en 2023 de la muerte de cuatro empleadas en su principal planta distribuidora de combustible doméstico en Tijuana, cuando una falla en las instalaciones provocó una explosión.
El director de bomberos municipal, Rubén Osuna, dijo que la situación se controló minutos después de la detonación.
Mencionó que la camioneta transportaba 25 tanques –entre los que había unos de 45 kilos y otros de 10–, los cuales explotaron y dañaron cristales de algunos negocios, casas contiguas y un vehículo.
Uno de los testigos, Leopoldo Acosta, relató que se escuchó un fuerte sonido y en un primer momento pensaron que se trataba de un sismo.
Narró que observaron cuando el conductor bajó de la unidad, pero vecinos al ver que salía fuego del motor intentaron apagar las llamas con baldes de agua; no obstante, unos segundos antes de que se produjera el estallido les advirtieron que podía explotar y se retiraron.
“Con los tanques atrás, ¿a quién se le ocurre tratar de apagar el incendio del motor?”, reprochó otro transeúnte. Durante la conflagración, los bomberos estuvieron en el lugar con las mangueras listas para evitar cualquier incidente mayor.
Según se dio a conocer, la aseguradora de la empresa se hará cargo de la reparación de los daños.
Bomberos y elementos de la Cruz Roja, Secretaría de la Defensa, policía municipal, Fiscalía General del Estado y la Comisión Federal de Electricidad se movilizaron para atender la emergencia.