Miércoles 12 de noviembre de 2025, p. 28

Toluca, Méx., Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) capturaron a Tomás N, ex director de Administración y Finanzas del Tribunal de Justicia Administrativa de la entidad (Trijaem), involucrado en traspasos indebidos por 32 millones de pesos del organismo judicial a cuentas personales.

Tomás N es el segundo detenido en el caso que data de diciembre de 2023. En agosto pasado cayó Omar N, quien era jefe del Departamento de Servicios Financieros del Trijaem. Hoy está preso y sujeto a proceso penal por abuso de confianza.

En redes sociales, la FGJEM informó del arresto del ex director de Administración del Trijaem, que paradójicamente es la instancia encargada de sancionar faltas graves cometidas por funcionarios, sobre todo relacionadas con el manejo de recursos públicos.

Señaló que a Tomás N le imputan su probable intervención en el delito de abuso de confianza”, por realizar, “en colaboración con otros sujetos, transferencias bancarias por 32 millones 482 mil 330 pesos 9 centavos.

Se le imputa el envío de dichos recursos a diversos destinatarios mediante el uso de dispositivos electrónicos con los que manejaba la cuenta bancaria del Trijaem”, aprovechando “la confianza y responsabilidades inherentes a su cargo”.