Afp

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de noviembre de 2025, p. 9

Tokio. El actor japonés de teatro y cine Tatsuya Nakadai, que trabajó en varias películas de Akira Kurosawa, entre ellas el papel protagonista de Ran, falleció a los 92 años, informó ayer su escuela de interpretación.

Nakadai alcanzó la fama en Japón y en otros países por su papel en una trilogía de películas antibélicas, La condición humana rodadas a finales de los años 1950 y principios de los 1960 por el director Masaki Kobayashi.