Murió el actor Tatsuya Nakadai, conocido por sus cintas con Kurosawa
Murió el actor Tatsuya Nakadai, conocido por sus cintas con Kurosawa
 
Periódico La Jornada
Miércoles 12 de noviembre de 2025, p. 9

Tokio. El actor japonés de teatro y cine Tatsuya Nakadai, que trabajó en varias películas de Akira Kurosawa, entre ellas el papel protagonista de Ran, falleció a los 92 años, informó ayer su escuela de interpretación.

Nakadai alcanzó la fama en Japón y en otros países por su papel en una trilogía de películas antibélicas, La condición humana rodadas a finales de los años 1950 y principios de los 1960 por el director Masaki Kobayashi.

Foto
▲ El actor japonés Nakadai fue conocido por las cintas Harakiri (1962), Kagemusha, La sombra del guerrero (1980) y Ran (1985).Foto Afp

Palma de Oro

También fue el protagonista de Kagemusha (1980), de Kurosawa, que obtuvo la Palma de Oro en el Festival de Cannes.

En Ran, otra película de Kurosawa de 1985, basada en la obra de Shakespeare El rey Lear, el actor interpretó a un caudillo que divide su reino entre sus hijos.

