▲ La actriz Sally Kirkland en la 75 edición de los premios Oscar en Los Ángeles de 2003. Foto Ap

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de noviembre de 2025, p. 9

Nueva York. Sally Kirkland, una modelo de antaño que se convirtió en habitual en el teatro, el cine y la televisión, mejor conocida por compartir pantalla con Paul Newman y Robert Redford en The Sting y por su papel principal nominado al Oscar en la película de 1987 Anna, falleció. Tenía 84 años.

Su representante, Michael Greene, dijo que la actriz murió ayer por la mañana en un hospicio en Palm Springs.

Amigos crearon una cuenta en GoFundMe este otoño para su atención médica. Señalaron que se había fracturado cuatro huesos en el cuello, la muñeca derecha y la cadera izquierda. Mientras se recuperaba, también desarrolló infecciones, lo que requirió hospitalización y rehabilitación.

Kirkland actuó en peículas como The Way We Were con Barbra Streisand; Revenge con Kevin Costner; Cold Feet con Keith Carradine y Tom Waits; EDtv, de Ron Howard; JFK, de Oliver Stone; Heatwave con Cicely Tyson; High Stakes con Kathy Bates; Bruce Almighty con Jim Carrey, y la película para televisión de 1991 The Haunted, sobre una familia que lidia con actividad paranormal. Tuvo un cameo en Blazing Saddles, de Mel Brooks.

Su papel más importante fue en Anna de 1987, interpretando a una estrella de cine checa en decadencia que rehace su vida en Estados Unidos y sirve de mentora a una actriz más joven, Paulina Porizkova. Kirkland ganó un Globo de Oro y obtuvo una nominación al Oscar junto a Cher en Hechizo de luna (Moonstruck), Glenn Close en Atracción fatal, Holly Hunter en Noticias de última hora (Broadcast News) y Meryl Streep en Hierba de hierro (Ironweed).“Kirkland es una de esas intérpretes cuyo talento ha sido un secreto a voces entre sus compañeros actores, pero algo misterioso para el público en general”, escribió el crítico de Los Ángeles en su reseña. “No debería haber confusión sobre su identidad después de este performance como un cometa deslumbrante”.

Los créditos de actuación de Kirkland en pantalla pequeña incluyen participaciones en Criminal Minds, Roseanne, Head Case y fue actriz regular en las series de televisión Valley of the Dolls y Charlie’s Angels.