Miércoles 12 de noviembre de 2025, p. 8
Teherán. El actor iraní Homayoun Ershadi, que alcanzó la fama por su papel en El sabor de las cerezas (1997), falleció a los 78 años el martes de cáncer, informó la agencia estatal de noticias IRNA.
La película, dirigida por Abbas Kiarostami, ganó la Palma de Oro ese año y narraba la historia de un hombre que quiere suicidarse y busca a alguien que lo entierre.
El filme le dio a conocer ante la oaudiencia internacional y marcó el inicio de una carrera tardía.
Ershadi nació en Isfahán en 1947 y antes de dedicarse al cine estudió arquitectura.
Trabajó en películas como Cometas en el cielo (2007), El hombre más buscado (2014) y tuvo una breve aparición en Zero Dark Thirty (2012), que contaba la búsqueda y captura de Osama Bin Laden.