Miércoles 12 de noviembre de 2025, p. 8

Teherán. El actor iraní Homayoun Ershadi, que alcanzó la fama por su papel en El sabor de las cerezas (1997), falleció a los 78 años el martes de cáncer, informó la agencia estatal de noticias IRNA.

La película, dirigida por Abbas Kiarostami, ganó la Palma de Oro ese año y narraba la historia de un hombre que quiere suicidarse y busca a alguien que lo entierre.

El filme le dio a conocer ante la oaudiencia internacional y marcó el inicio de una carrera tardía.