Falleció el actor iraní Homayoun Ershadi
Foto
▲ El artista conocido por su papel en El sabor de las cerezas, en el Festival Internacional de Cine de Toronto de 2009.Foto Afp
 
Periódico La Jornada
Miércoles 12 de noviembre de 2025, p. 8

Teherán. El actor iraní Homayoun Ershadi, que alcanzó la fama por su papel en El sabor de las cerezas (1997), falleció a los 78 años el martes de cáncer, informó la agencia estatal de noticias IRNA.

La película, dirigida por Abbas Kiarostami, ganó la Palma de Oro ese año y narraba la historia de un hombre que quiere suicidarse y busca a alguien que lo entierre.

El filme le dio a conocer ante la oaudiencia internacional y marcó el inicio de una carrera tardía.

Ershadi nació en Isfahán en 1947 y antes de dedicarse al cine estudió arquitectura.

Trabajó en películas como Cometas en el cielo (2007), El hombre más buscado (2014) y tuvo una breve aparición en Zero Dark Thirty (2012), que contaba la búsqueda y captura de Osama Bin Laden.

