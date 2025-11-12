Espectáculos
Cantante virtual se posiciona en la cima de listado Billboard

Walk my Walk es la canción de country más descargada

 
Miércoles 12 de noviembre de 2025, p. 8

Nueva York. Un cantante que parece ser virtual, con una voz fue creada con inteligencia artificial (IA), se posicionó en lo más alto de uno de los rankings de canciones más populares en Estados Unidos, algo inédito.

Walk my Walk, de Breaking Rust, un artista sin identidad conocida, es la canción de country más descargada, según datos publicados por la revista Billboard.

En redes sociales o en plataformas de streaming, ni Breaking Rust ni sus creadores dicen utilizar IA.

Pero el hecho de que la voz no esté asociada a ningún cantante y que las ilustraciones, fotos y videos hayan sido, a todas luces, creados mediante inteligencia artificial, ha llevado al sector a calificar a Breaking Rust como artista creado con IA.

Varios programas de identificación de música con IA utilizados por Afp indicaron, con una probabilidad entre 60 y 90 por ciento, que Walk My Walk es efectivamente una canción generada por inteligencia artificial.

Los créditos del tema mencionan como autor a Aubierre Rivaldo Taylor, un nombre que sólo aparece en Internet vinculado al grupo Def Beats AI (defbeatsai), claramente identificado como un proyecto de IA.

