Afp

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de noviembre de 2025, p. 8

Múnich. Los actores de la industria musical alemana obtuvieron una primera victoria judicial contra OpenAI cuando un tribunal consideró que el gigante estadunidense de la inteligencia artificial infringió los derechos de autor de las letras de las canciones.

Los “modelos lingüísticos” utilizados por OpenAI, así como “la reproducción de los textos de las canciones representan “una violación de los derechos de explotación protegidos por los derechos de autor”, indicó el tribunal de Múnich.

La sociedad alemana de gestión colectiva de derechos de autor musicales (GEMA), que cuenta con unos 100 mil compositores y editores musicales entre sus miembros, representa en este caso a los artistas detrás de nueve canciones alemanas.

La empresa presentó una demanda en noviembre de 2024 acusando a OpenAI, creadora del robot conversacional ChatGPT, de haber utilizado letras de canciones para entrenar a sus sistemas de inteligencia artificial, sin licencia ni pagar nada a los autores.

OpenAI argumentó que no había infringido la ley porque sus modelos lingüísticos no almacenan ni copian datos específicos, sino que reflejan en sus ajustes lo que han aprendido, según el tribunal.

En lo que respecta al chatbot, son los usuarios los que producen sus resultados y los responsables de ellos, afirmó OpenAI.

Pero el tribunal dictaminó que los demandantes tenían derecho a una indemnización “tanto por la reproducción de los textos en los modelos lingüísticos como por su reproducción en los resultados”.

OpenAI se ha enfrentado a varios procesos judiciales en Estados Unidos, en los que grupos de medios de comunicación y autores, entre otros, afirman que ChatGPT fue entrenado con sus obras sin permiso.