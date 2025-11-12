▲ Nuestra propuesta siempre ha sido el hip hop crudo, hablamos de los que vivimos y de las cosas cotidianas. Foto cortesía de la agrupación

Israel Campos Mondragón

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de noviembre de 2025, p. 7

El trío Kinto Sol muestra las situaciones que vive un mexicano migrante en Estados Unidos en su más reciente disco titulado, Desde la cajuela, el cual incluye en sus letras un hip hop crudo; además, la agrupación celebra 25 años de relatar la realidad a través de sus rimas.

El grupo, integrado por los hermanos García, originarios de Irámuco, Guanajuato: Javier, mejor conocido como diyéi Payback, Eduardo, El Chivo y Manuel, Skribe, llegó hace más de 20 años a Estados Unidos con el rap como su estandarte.

“El significado que tiene el nombre del disco es, básicamente, regresar de donde salió Kinto Sol: somos tres migrantes que llegamos en una cajuela, es una experiencia muy fuerte. No nos olvidamos de nuestras raíces”, dijo Skribe en entrevista con La Jornada.

La nueva grabación ya se encuentra en las plataformas de música digital y se integra por nueve temas que muestran la discriminación, la separación de familias y las deportaciones que enfrentan los mexicanos en Estados Unidos, pero también su fortaleza y resiliencia, como lo expresa el tema Con México no pueden, incluido en el álbum.

“Estar lejos de tu tierra natal es difícil, cuando estás en ella, pues no te das cuenta de su grandeza. Cuando la ves de lejos, siempre recuerdas lo grande que es. En todos nuestros álbumes siempre recalcamos eso, porque estamos orgullosos de ser mexicanos y lo demostramos en todo lo que hacemos”, compartió el rapero.

Durante su carrera, Kinto Sol ha explorado diferentes géneros que mezclan con sus rimas donde abarcan temas conceptuales, patrióticos y sociales. También tienen temas románticos, de los cuales destacan las canciones Que risa me da, Nací para quererte y Ella se fue.

“Nuestra propuesta siempre ha sido el hip hop crudo, hablamos de lo que vivimos, de las cosas cotidianas que pasamos los mexicanos y en cualquier lugar del mundo, también tenemos soldados (seguidores) de Guatemala, El Salvador, Colombia, en todos lados. Ahora el rap en español, especialmente rap mexicano, está fuerte, es tendencia porque ya tiene su identidad.

Fusión de culturas

“Quienes empezaron a escuchar nuestra música desde un principio, ahora vienen con sus hijos y sus hijos vienen con sus hijos, o sea, son tres generaciones ya. Llega el niño, el adolescente, el papá y el abuelo”, expresó el cantante.