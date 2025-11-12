Reuters y Sputnik

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de noviembre de 2025, p. 23

Estados Unidos “ganó dinero” con el paquete de apoyo al gobierno argentino, encabezado por Javier Milei, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent. El funcionario defendió el apoyo de Washington a la estabilización de la economía de Argentina mediante el intercambio de divisas, antes de las elecciones de medio término del mes pasado, por considerarlo un buen negocio para su país.

“Utilizamos nuestra posición financiera para estabilizar al gobierno (de Argentina), uno de nuestros grandes aliados en América Latina, durante un proceso electoral”, dijo Bessent en una entrevista con la cadena MSNBC. “El presidente de allí ganó por goleada, el gobierno va a ganar dinero”, aseveró.

“Estabilizar la economía allí y obtener beneficios es un excelente negocio para el pueblo de Estados Unidos”, declaró Bessent.