Alejandro Alegría

Enviado

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de noviembre de 2025, p. 21

Guadalajara, Jal., La industria fabricante de unidades de transporte pesado celebró que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo haya dispuesto que los camiones que se importen tengan un máximo de 10 años de antigüedad.

“Celebramos la actualización del acuerdo ambiental por parte de las secretarías de Economía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que estipula una antigüedad máxima de 10 años para la importación de vehículos pesados usados. Este acuerdo es un claro ejemplo del trabajo conjunto entre autoridades, industria y transportistas”, señaló Rogelio Arzate Tapia, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), en la inauguración de la Expo Transporte 2025.

Comentó que es necesario contener la importación de vehículos pesados usados provenientes de Estados Unidos, pues se requiere incrementar la seguridad vial y reducir las emisiones, meta que se alcanzará al disminuir la antigüedad promedio de la flota, que ronda 19 años.