Dora Villanueva

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de noviembre de 2025, p. 20

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público identificó 13 casinos donde se detectaron operaciones posiblemente relacionadas con lavado de dinero. “Por su alto riesgo financiero” fueron bloqueados por la Unidad de Inteligencia Financiera “para evitar que sean usados por el crimen organizado”. La Secretaría de Gobernación dispuso la suspensión inmediata de los establecimientos.

Algunos de estos casinos hicieron movimientos millonarios en efectivo y transferencias hacia varios países, entre ellos Estados Unidos, parte de los envíoss mediante plataformas no reguladas, aseguró Hacienda. El objetivo: dispersar, ocultar y reinsertar recursos ilícitos al sistema financiero mexicano e internacional.

De acuerdo con lo detallado por Hacienda, la investigación se llevó a cabo por meses, de la mano del Gabinete de Seguridad. Se identificaron 13 casinos que realizaban operaciones en efectivo, transferencias internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de esos establecimientos, se presentarán denuncias ante la Fiscalía General de la República y se dará vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación, a fin de dar seguimiento a posibles delitos como lavado de dinero, asociación delictuosa y cualquier otra de orden fiscal, informó la dependencia.

Los casinos bloqueados se encuentran en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, estado de México, Chiapas y Ciudad de México; en ellos se detectaron movimientos millonarios en efectivo, transferencias hacia Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá.