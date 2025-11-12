Prensa Latina

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de noviembre de 2025, p. a12

Washington. El Comité Manos fuera de Cuba, de Los Ángeles, lanzó una campaña instando al gobierno de Estados Unidos a que otorgue las visas para la participación de los deportis-tas cubanos en los Juegos Olímpicos de 2028.

El movimiento titulado Permitan que los atletas cubanos compitan en los Juegos Olímpicos de 2028 advierte que la política actual del presidente Donald Trump es impedir que los equipos y atletas de la isla participen en los certámenes clasificatorios para la cita multideportiva que tendrá lugar en poco menos de tres años.

La política estadunidense, argumenta la campaña, contradice las normas acordadas por el Comité Olímpico Internacional (COI), que se opone “firmemente a la denegación de visas a atletas por motivos de discriminación, incluida la nacionalidad”.

El COI considera estas acciones una violación de la Carta Olímpica, que promueve el derecho de todos los atletas elegibles a competir sin injerencia política.

En una misiva enviada por el comité se recordó que al equipo nacional femenino de voleibol de Cuba se le negó el derecho a viajar al torneo clasificatorio preolímpico en Puerto Rico y que Estados Unidos denegó las visas a los entrenado-res del equipo juvenil de softbol debido a las restricciones migratorias impuestas por Trump.

Al equipo masculino cubano de baloncesto se le prohibió competir en un clasificatorio de la FIBA AmeriCup, también en Puerto Rico, mientras a varios dirigentes olímpicos de la isla les denegaron las visas para asistir a reuniones tanto en ese país como en la ciudad de Miami.