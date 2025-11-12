Agota en horas boletos en Madrid
Miércoles 12 de noviembre de 2025, p. a12
Madrid. Aunque en muchos países de Europa el futbol americano de la NFL no es precisamente el deporte más popular debido a su complejidad, el lote inicial de entradas para el primer partido de la temporada regular en Madrid se agotó en cuestión de horas.
Cerca de 700 mil personas buscaron un asiento para ver a los Delfines de Miami jugar contra los Comandantes de Washington el domingo en el icónico estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid.
Un fenómeno similar al que sucedió para el primer partido en Irlanda cuando alrededor de 600 mil dispositivos digitales se conectaron para intentar comprar entradas para el duelo de Acereros de Pittsburgh contra Vikingos de Minnesota en el famoso Croke Park de Dublín.
Las ciudades anfitrionas han tratado los partidos como un Supertazón, con actos promocionales y actividades para los fanáticos planificadas en las semanas previas y artistas de alto perfil actuando en el medio tiempo. Han generado un gran interés entre los fanáticos locales y han atraído a seguidores de países europeos cercanos, permitiendo a las ciudades anfitrionas ganar financieramente y en visibilidad.
Gerrit Meier, director general y jefe de NFL International, dijo que los organizadores llegaron al partido en Dublín en septiembre con “una verdadera sensación de un miniSupertazón”.
El cantante Daddy Yankee y el productor argentino Bizarrap es-tán programados para actuar en el medio tiempo en Madrid. El británico Myles Smith fue la estrella en el entretiempo en Dublín, mientras la artista ganadora del Grammy, Karol G, actuó en Sao Paulo. Por su parte, Kid Laroi, también nominado a esos premios musicales, encabezó el cartel para el primer partido de temporada regular en Berlín la semana pasada, mientras los partidos en Londres incluyeron espectáculos de la cantante británica Raye y el rapero Giggs.
La liga ha estado expandiéndose agresivamente en los años recientes, y los siete partidos jugados internacionalmente esta temporada es la mayor cantidad que ha tenido la NFL. En 2026 añadirán a Australia y Río de Janeiro, Brasil.
El comisionado Roger Goodell, ha reiterado que la liga planea aumentar el número de partidos internacionales hasta un punto en el que cada equipo juegue un duelo en el extranjero cada año. Indicó en septiembre que la NFL también quiere jugar en Asia.
“Probablemente no pasa un día en el que alguien de nuestro equipo internacional no reciba un acercamiento de una ciudad o entidad interesada en trabajar con la NFL y potencialmente albergar un partido.”
El impacto económico estimado para Londres desde que se jugó el primer partido allí en 2007 alcanzó 2 mil 600 millones de dólares. La primera vez que la NFL llegó a Alemania en 2022, las ganancias superaron los 80 millones de dólares para el área de Múnich, y España espera cifras similares.
El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, afirmó que era “un gran honor que una competición con el prestigio de la NFL eligiera a Madrid como anfitrión”.
Más de 60 partidos de temporada regular se habrán jugado en el extranjero hasta esta temporada, con Londres, Múnich, Frankfurt, Sao Paulo, Ciudad de México, Madrid, Berlín, Dublín y Toronto como anfitriones.
“Nuestro histórico primer partido en Madrid es un paso muy emocionante en la historia de la liga”, indicó el gerente de país de la NFL para España, Rafa de los Santos.
La liga recientemente expandió su programa de mercados globales, que otorga a los equipos derechos de mercadotecnia internacional para construir conciencia de marca y afición más allá de Estados Unidos.