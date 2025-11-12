▲ Los Delfínes de Miami, que visitarán el domingo el estadio Santiago Bernabéu para enfrentarse a los Comandantes de Washington, dieron la sorpresa de la jornada anterior en la NFL al derrotar a los Bills de Búfalo. Foto Ap

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de noviembre de 2025, p. a12

Madrid. Aunque en muchos países de Europa el futbol americano de la NFL no es precisamente el deporte más popular debido a su complejidad, el lote inicial de entradas para el primer partido de la temporada regular en Madrid se agotó en cuestión de horas.

Cerca de 700 mil personas buscaron un asiento para ver a los Delfines de Miami jugar contra los Comandantes de Washington el domingo en el icónico estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid.

Un fenómeno similar al que sucedió para el primer partido en Irlanda cuando alrededor de 600 mil dispositivos digitales se conectaron para intentar comprar entradas para el duelo de Acereros de Pittsburgh contra Vikingos de Minnesota en el famoso Croke Park de Dublín.

Las ciudades anfitrionas han tratado los partidos como un Supertazón, con actos promocionales y actividades para los fanáticos planificadas en las semanas previas y artistas de alto perfil actuando en el medio tiempo. Han generado un gran interés entre los fanáticos locales y han atraído a seguidores de países europeos cercanos, permitiendo a las ciudades anfitrionas ganar financieramente y en visibilidad.

Gerrit Meier, director general y jefe de NFL International, dijo que los organizadores llegaron al partido en Dublín en septiembre con “una verdadera sensación de un miniSupertazón”.

El cantante Daddy Yankee y el productor argentino Bizarrap es-tán programados para actuar en el medio tiempo en Madrid. El británico Myles Smith fue la estrella en el entretiempo en Dublín, mientras la artista ganadora del Grammy, Karol G, actuó en Sao Paulo. Por su parte, Kid Laroi, también nominado a esos premios musicales, encabezó el cartel para el primer partido de temporada regular en Berlín la semana pasada, mientras los partidos en Londres incluyeron espectáculos de la cantante británica Raye y el rapero Giggs.