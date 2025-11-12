Afp

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de noviembre de 2025, p. a11

San Salvador. Hasta el balompié salvadoreño estará bajo el influjo del presidente Nayib Bukele, pues su hermano, Yamil, será candidato único a la dirección de la Federación Salvadoreña de Futbol (Fesfut) una vez concluya la intervención que la FIFA ordenó en 2022 por presunto fraude y lavado de dinero.

Yamil Bukele, de 47 años, será el único candidato para el estratégico puesto, pues ayer finalizó el plazo para inscripciones rumbo a la elección del 12 de diciembre, en la que votarán los delegados de las ligas locales de futbol.

Para asumir el cargo, Yamil deberá renunciar a la presidencia honoraria del Instituto Nacional de los Deportes (Indes), título que le dio su hermano, y que le confiere autoridad en todas las ramas deportivas del país, excepto el futbol.

Más allá de lo deportivo, Yamil Bukele asumirá una federación no exenta de polémicas, pasadas y recientes.