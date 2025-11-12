Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de noviembre de 2025, p. a10

Guadalajara, Jal., La policía de Jalisco comenzó una capacitación especializada clave para la gestión de multitudes, entrenamiento dirigido por un grupo élite de la Policía Nacional Francesa, cuando faltan poco más de 200 días para el inicio del Mundial de Futbol 2026.

Guadalajara será sede de sólo cuatro partidos, incluido uno con la selección mexicana, de los 104 programados en total en un torneo a desarrollarse en los tres países de Norteamérica, en su gran mayoría ciudades de Estados Unidos, entre el 11 de junio y 19 de julio próximos.

La instrucción de los franceses se lleva a cabo por medio del curso Gestión democrática de multitudes durante manifestaciones y grandes acontecimientos deportivos, en la cual se aprovecha la experiencia de la policía de ese país en contener situaciones de esa naturaleza sin caer en la violencia.

El secretario de Seguridad del estado, Juan Pablo Hernández González, recordó que la unidad instructora, la Compagnies Républicaines de Sécurité (CRS), tiene 80 años de existencia y ha cubierto desde disturbios hasta mundiales y las recientes Olimpiadas de París 2024.