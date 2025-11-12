Miércoles 12 de noviembre de 2025, p. a10
Guadalajara, Jal., La policía de Jalisco comenzó una capacitación especializada clave para la gestión de multitudes, entrenamiento dirigido por un grupo élite de la Policía Nacional Francesa, cuando faltan poco más de 200 días para el inicio del Mundial de Futbol 2026.
Guadalajara será sede de sólo cuatro partidos, incluido uno con la selección mexicana, de los 104 programados en total en un torneo a desarrollarse en los tres países de Norteamérica, en su gran mayoría ciudades de Estados Unidos, entre el 11 de junio y 19 de julio próximos.
La instrucción de los franceses se lleva a cabo por medio del curso Gestión democrática de multitudes durante manifestaciones y grandes acontecimientos deportivos, en la cual se aprovecha la experiencia de la policía de ese país en contener situaciones de esa naturaleza sin caer en la violencia.
El secretario de Seguridad del estado, Juan Pablo Hernández González, recordó que la unidad instructora, la Compagnies Républicaines de Sécurité (CRS), tiene 80 años de existencia y ha cubierto desde disturbios hasta mundiales y las recientes Olimpiadas de París 2024.
El entrenamiento se desarrollará durante dos semanas, informó el instructor Stéphane Morisot, con la meta central de fortalecer la capacidad operativa y la coordinación laboral de los participantes. El curso busca actualizar los protocolos de actuación en escenarios de riesgo, poniendo énfasis en la mediación y el control táctico para reducir el uso de la fuerza.
Un total de 65 oficiales locales participan en la capacitación y provienen de la Policía Estatal Preventiva, la Policía Metropolitana, la Comisaría de Guadalajara y la de Zapopan. Además, personal del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) recibe formación.
El director general del SAMU, Yannick Nordín Servín, explicó que la CRS capacitará a su personal para reforzar los protocolos de evacuaciones sanitarias especializadas que involucren a múltiples afectados.