Miércoles 12 de noviembre de 2025, p. a10

Aunque los boletos de menor costo son escasos, además de que están limitados para los partidos de la fase de grupos y los asientos se ubican en la parte alta de los estadios por precios de unos 2 mil pesos, la expectativa por asistir a uno de los 13 partidos de la Copa Mundial 2026 que se disputarán en México no tiene límites. En la segunda fase para acceder a la venta gene-ral de entradas, abierta del 27 al 31 de octubre, más de 5 millones de personas realizaron su registro en el portal la FIFA, lo que supera en más de medio millón al número alcanzado durante el primer sorteo para tarjetahabientes Visa en septiembre pasado, afirma el director ejecutivo de la oficina de FIFA en el país, Jurgen Mainka.

Durante la candidatura que los tres países presentaron de forma conjunta para organizar el torneo, la proyección de ingresos por concepto de entradas estimó que el valor promedio para los encuentros de primera ronda sería de 305 dólares (5 mil 588 pesos), aunque el proceso de registro previo en la página no garantiza la disponibilidad para todos los partidos, ya que estos se venden por orden de llegada, agrega el representante del máximo organismo de futbol. “La compra está basada en la disponibilidad de cada encuentro, pero 75 por ciento de las localidades de esta segunda fase se definieron para el público de México”.

Los primeros paquetes salieron a la venta en febrero pasado, con una selección de opciones de hospitalidad de alta gama que iban de 10 mil dólares (183 mil 263 pesos) por asistir a cuatro partidos a 73 mil 200 dólares (un millón 341 pesos). A pesar de que sólo 28 de las 48 selecciones participantes están confirmadas y que el calendario de la Copa no se completará sino hasta el 5 de diciembre, cuando se realice el sorteo de la FIFA en Washington, millones de aficionados prefieren conseguir su entrada desde ahora, lo demás lo resolverán más adelante. Nadie tiene idea de dónde o cuándo jugarán, lo cual incluye a México, Estados Unidos y Canadá, las tres naciones anfitrionas.

“En cada una de las dos fases, la cantidad de gente que ha realizado su registro supera el número de los boletos que están a disponibilidad”, explica Mainka. “En la primera se vendieron un millón de tickets, la segunda cerró en octubre y, después del sorteo en Washington, donde se definirán los grupos para el torneo, FIFA abrirá la tercera etapa de venta de boletaje”.