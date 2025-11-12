H

ace medio siglo, descubrí el verano de París, una de esas tardes cuando el día se alarga y roba terreno a la oscuridad. Daniel Leyva me presentó en esa época a quien era su mejor amigo parisiense: Guillermo Merino. Ambos llevaban ya algunos años en Francia y estaban acostumbrados a los días que se eternizan a mediados de año, así que sonrieron al ver mi asombro ante un fenómeno para ellos normal y para mí casi milagroso.

Con el paso de los atardeceres pasados, entre pláticas, cafés y caminatas, fui forjando con Guillermo, a quien llamábamos Willy, una amistad que duraría 50 años. Debo decir que fui conociéndolo poco a poco. Guillermo no era una persona desconfiada, pero no se abría con facilidad a los otros. Observaba con perspicacia antes de pronunciar una frase y, sin ser parco, parecía preferir escuchar que hablar.

Argentino de nacimiento, solicitó durante varios años la nacionalidad francesa antes de lograr obtenerla con la llegada al poder de un presidente socialista: François Mitterrand. El día que la obtuvo, gritó su dicha a cuanto conocido, e incluso desconocido, que pudo invitar una copa en el bar de la Palette, donde nos encontrábamos sin necesidad de cita un grupo de amigos.

Willy repetía hasta el cansancio, una y otra vez, que ahora podría votar. Sus ditirámbicas exclamaciones de dicha me desconcertaron y me hicieron preguntarme por las causas profundas de su exaltación. Pude comprender entonces que Guillermo, a diferencia mía, decidió quedarse a vivir en Francia desde que llegó de Argentina. Si alguna vez viajaba a Buenos Aires, sería sólo de paso durante una breve estancia. A diferencia suya, yo nunca elegí permanecer lejos de mi país. La idea de no volver a México ni siquiera me cruzaba por la mente. En efecto, venir de Argentina no era lo mismo que venir de México. A pesar de la corrupción reinante y de la primacía del mismo partido político que se imponía en las urnas contra viento y marea cada sexenio, la República Mexicana era una democracia, mientras Argentina oscilaba entre pugnas de peronistas, golpes de Estado militares y fallidos intentos democráticos.