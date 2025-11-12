Merry MacMasters

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de noviembre de 2025, p. 4

La Feria Internacional del Libro en Coyoacán (Filco) dio a conocer su consejo cultural, a la vez que fueron anunciados nuevos proyectos y programas que buscan impulsar la cultura en México, con dicha demarcación como punto de partida.

En un encuentro con la prensa se anunció la apertura de la convocatoria del tercer Premio Nacional Sophia-Filco de Literatura Joven Voces del Futuro 2026, en colaboración con la Fundación Sophia, dirigida a jóvenes de 18 a 29 años en las categorías de relato breve y poesía. El concurso permite la participación en lenguas originarias acompañadas de su traducción. Los ganadores verán publicada su obra en la Antología Voces del Futuro 2025, bajo el sello editorial de Sophia en colaboración con Filco.

Se presentó también la iniciativa Arquitectura Viva, propuesta del joven arquitecto Eduardo Retana que busca celebrar las obras y trayectorias que dignifican el paisaje y la memoria urbana de México. En el marco de la Filco 2026, que se realizará del 6 al 15 de marzo de 2026 en los jardines Hidalgo y Centenario, se darán a conocer las bases de la convocatoria y los detalles de la Presea O’Gorman.

Homenaje al periodismo

Además, se ha instituido el Homenaje al Periodismo Cultural Filco 2026, inspirado en “la obra y la mirada ética y humanista de Elena Poniatowska Amor, periodista y escritora que ha sido símbolo del periodismo comprometido, sensible y transformador”, expresó Gerardo Valenzuela Nava, fundador y presidente de Filco. El reconocimiento incluirá una escultura de Pedro Ponzanelli, inspirada en la figura y el legado de Poniatowska, reconocimiento oficial y un estímulo económico de 20 mil pesos. El homenaje será entregado el próximo 7 de marzo, durante la feria.