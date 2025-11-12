▲ LOStheULTRAMAR, experiencia escénica creada por Marcela Sánchez Mota y Octavio Zeivy, se presenta mañana en el foro Puerto Juárez. Foto cortesía Daniel Ochoa

Daniel López Aguilar

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de noviembre de 2025, p. 4

La 45 Muestra Nacional de Teatro (MNT), que se realiza en Cancún, Quintana Roo, incluye 29 montajes procedentes de varias regiones del país. Los organizadores esperan superar los “11 mil 500 visitantes” de la edición anterior, que se llevó a cabo en La Paz, Baja California Sur.

Luis Mario Moncada, coordinador nacional de Teatro, destacó la relevancia histórica de este tipo de actos: “En los años 70 surgieron tres actividades que marcaron el desarrollo de las artes escénicas: el Festival Internacional Cervantino (1972), la Compañía Nacional de Teatro (1977) y la Muestra Nacional de Teatro (1978).

“Su trayectoria permite evaluar la evolución del teatro, identificar cambios, atender pendientes y medir su impacto en las comunidades.

“Nos entusiasma que Cancún se sume como sede; ya sólo faltan cinco entidades para completar la cobertura nacional. Estaremos atentos al legado que este año dejará en la escena teatral del país.”

Durante más de una semana, la ciudad caribeña ha recibido espectáculos y actividades en salas equipadas y foros alternativos.

Ana Peralta de la Peña, presidenta municipal de Benito Juárez, celebró que Cancún reciba la MNT.

“Durante décadas, esta urbe se percibió sólo como destino turístico. En este encuentro, más de 500 personas, entre artistas, técnicos y colaboradores, llenan la ciudad de creatividad y diversidad escénica.

“Las actividades son gratuitas y para público de todas las edades; la cultura es un derecho capaz de unir y fortalecer a la comunidad.”

Verónica Maldonado, representante de la dirección artística, explicó los criterios curatoriales:

“Primero pensamos en los espectadores. Más de 60 por ciento de la población de Cancún tiene menos de 20 años. También consideramos la historia de la ciudad como lugar de arribo y mestizaje, junto con su diversidad de nacionalidades. Los talleres y actividades reflejan estos ejes: multiculturalidad, formación integral y participación juvenil.