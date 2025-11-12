Periódico La Jornada

Miércoles 12 de noviembre de 2025, p. 2

Este amor

traspasa nuestros límites se sale de los

cuerpos

y nos anega en luz–

Es un abismo

es el abismo

Es un halo que queda

reverberando Es un fuego

que se junta

y fluye como si fuera sangre

por las venas

Es un rocío que baja a nuestros cuerpos Una flor dev

soledad y de silencio

Este amor

pequeña llama

ataja la oscuridad del mundo cura de la

existencia

se abre