Miércoles 12 de noviembre de 2025, p. 2
Este amor
traspasa nuestros límites se sale de los
cuerpos
y nos anega en luz–
Es un abismo
es el abismo
Es un halo que queda
reverberando Es un fuego
que se junta
y fluye como si fuera sangre
por las venas
Es un rocío que baja a nuestros cuerpos Una flor dev
soledad y de silencio
Este amor
pequeña llama
ataja la oscuridad del mundo cura de la
existencia
se abre
–flor o puerta–
a una gracia sin límites Es imposible hallar
principio o fin trazar un
horizonte
Este amor
nos anega en un mar
sin ataduras
La Jornada publica con permiso de la poeta y ensayista Elsa Cross un texto de su libro Tu otro nombre, aparecido este año bajo el sello de Ediciones Era.