
Irracional
Periódico La Jornada
Miércoles 12 de noviembre de 2025, p. 2

Este amor

traspasa nuestros límites se sale de los
cuerpos
y nos anega en luz–

Es un abismo
es el abismo

Es un halo que queda
reverberando Es un fuego
que se junta
y fluye como si fuera sangre
por las venas
Es un rocío que baja a nuestros cuerpos Una flor dev
soledad y de silencio

Este amor

pequeña llama
ataja la oscuridad del mundo cura de la
existencia
se abre

–flor o puerta–
a una gracia sin límites Es imposible hallar
principio o fin trazar un
horizonte

Este amor

nos anega en un mar
sin ataduras

La Jornada publica con permiso de la poeta y ensayista Elsa Cross un texto de su libro Tu otro nombre, aparecido este año bajo el sello de Ediciones Era.

