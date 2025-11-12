Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de noviembre de 2025, p. 2

La poeta y ensayista Elsa Cross refirió que hay “síntomas preocupantes” en el actual paradigma amoroso: “nadie sabe para dónde o qué se puede o qué se debe hacer o qué quedó fuera de ese nuevo esquema que quiere surgir e implantarse”.

La autora, quien retoma en su más reciente poemario Tu otro nombre (Ediciones Era) una forma tradicional de relación, comentó a La Jornada que hace poco fue jurado de un concurso de poesía para jóvenes en el que “no había un solo poema de amor. ¿A qué le suena eso? Pues a una crisis del demonio, a una crisis tremenda”.

Cross añadió que se trata de una evolución natural “que está bien, pero ojalá no se les pase la mano ni a los chavos ni a las chavas, porque podría llegar el momento en que no van a saber cómo relacionarse ni qué hacer. Sería un desastre completo”.

Ante la delicadeza de esta situación pidió “cuidar de no lesionar partes muy sutiles, tanto del instinto femenino como masculino, que estén atentos a eso, que lo sepan escuchar dentro de sí mismos y no a través de lo que digan grupos feministas o de afirmación masculina, que escuchen lo que les dicen sus propios cuerpos y mentes”.

Lamentó que el peligro ya esté materializándose, pues ya muchos jóvenes no saben para dónde y “si están esperando que un influencer en las redes les dé la clave, están peor de perdidos que el influencer. Tienen que despertar hacia una afirmación de sí mismos y, a partir de ello, que dejen de estar oyendo lo que les diga cualquier baboso”.

En su más reciente título parte de una “voz femenina que no siente la necesidad de afirmarse frente a nada. Es una voz que está ya afirmada”.

La autora imparte hoy una conferencia sobre su libo La locura divina: Poetas místicas de la India, en la librería U-Tópicas a las 18 horas (Felipe Carrillo Puerto número 60, Coyoacán). Y el 29 de noviembre, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, presentará Tu otro nombre.

Formas inagotables del amor

La locura divina –expuso– se relaciona con el amor, el loco de todos, el que ocurre “por un ser inmaterial, al cual no han visto, nunca van a ver ni a tocar físicamente. Y enloquece peor que nadie. Eso sí es más intrigante”.

Recordó que “el amor ha tenido una increíble diversidad de tratamientos en la poesía, lo mismo que en la pintura o la escultura; diría que incluso en la música, y han reflejado muy distintas formas del amor; creo que es inagotable.

“La literatura, si se hace un recuento de la poesía amorosa occidental, simplemente de Safo a la lírica occitana, pasando por Roma, tendríamos muchos rostros, actitudes y visiones del mundo muy diferentes entre sí. Lo que realmente importa, sin embargo, es la experiencia interna del amor.”