▲ Félix Maya Arellano y su familia viven en el departamento 2 del edificio de Insurgentes Sur 444 y sufrieron un intento de desalojo el 9 de noviembre. Denunció que desconocidos les robaron dinero, joyas, documentos, un televisor y diversos muebles. Ahora viven en el departamento casi vacío y duermen en una alfombra y cobijas. Foto Jair Cabrera Torres

Mara Ximena Pérez y Alejandro Cruz Flores

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de noviembre de 2025, p. 33

En medio de una disputa sucesoria que mantiene en el limbo la propiedad del edificio de Insurgentes Sur 444, en la colonia Roma Sur, alcaldía Cuauhtémoc, la familia de Félix Maya Arellano duerme sobre una alfombra y cobijas junto a su esposa y tres hijos de siete, ocho años y una bebé de tres meses, luego de un intento de desalojo perpetrado el 9 de noviembre pasado.

Sin presentar una orden judicial y estando ausente la familia, una veintena de desconocidos acompañados del representante legal Guillermo Lara, vaciaron el departamento interior 2, donde durante 16 años Félix ha pagado renta. Aunque no lograron expulsarlos, desde 2024, señalan, padecen la presión inmobiliaria de la supuesta albacea, Luz Alejandra Jiménez O’Farril Baz.

Tras el fallecimiento de la propietaria, María Elena Patricia Baz Díaz Lombardo, el patrimonio quedó sujeto a un juicio sucesorio, que aún no se resuelve, bajo el expediente 1214/2024 en el juzgado 25 de lo civil y turnado a la segunda sala civil con el folio 943/2025/1, por lo que nadie está legitimado para cobrar rentas ni disponer del inmueble.

Sin embargo, Félix Maya detalló que estuvo sujeto al departamento por dos contratos de arrendamiento de palabra con el administrador del edificio, Jorge Villalobos, quien cobraba rentas de 6 mil 500 pesos sin entregar recibos y le pidió además, durante 22 meses, pagos de 3 mil pesos con la promesa de otorgarle un cubículo en la planta baja para guardar mercancía de su puesto ambulante.