Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de noviembre de 2025, p. 32

Informes de la Policía Auxiliar (PA) arrojaron que al menos 30 por ciento de las personas que han sido detenidas por apartar lugares, mejor conocidas como franeleros, en calles de la alcaldía Cuauhtémoc, están ligados a la comisión de delitos de alto impacto como extorsión y narcomenudeo.

Los datos obtenidos revelan que de 2024 a 2025 los elementos de la PA adscritos a esa demarcación han detenido a 2 mil 331 sujetos; sin embargo, la mayoría han sido remitidos únicamente a juzgados cívicos, donde después obtienen su libertad.

No obstante, hallaron que de este número, 600 están ligados a delitos de alto impacto como extorsión, robos y narcomenudeo, lo que representa 30 por ciento del total de detenidos.

En los mapeos realizados detectaron también que el problema de la presencia de franeleros se concentra en colonias como la Doctores, San Rafael, Peralvillo y Roma Norte, así como en calles del Centro Histórico.

De acuerdo con la información, los elementos policiales se han concentrado en estas zonas, donde les reportan delitos diversos relacionados con la actividad de los también llamados viene viene.