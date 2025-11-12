Alejandro Cruz Flores

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de noviembre de 2025, p. 32

En lo que va de la actual administración, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ha realizado 60 operativos en centros penitenciarios capitalinos, de donde ha retirado cerca de 3 mil teléfonos celulares que podrían utilizarse para extorsiones, señaló el titular de la dependencia, Pablo Vázquez Camacho.

Al recordar que las llamadas de extorsión no sólo se generan en cárceles locales, agregó que además se trabaja de manera conjunta con el gobierno federal y empresas telefónicas para inhibir la señal que permite realizar llamadas desde los reclusorios locales.

En la presentación del informe mensual de seguridad, señaló que tiene todo un operativo de reforzamiento de aduanas para evitar el ingreso de dichos aparatos a los centros penitenciarios.

Subrayó que en la ciudad también se reciben llamadas de centros de reclusión de otras entidades del país, por lo que también se trabaja de manera coordinada para evitar dicha situación.

“Se está avanzando y el objetivo, sin duda, es tener la inhibición absoluta en los próximos meses de señales saliendo desde los centros (penitenciarios), y continuaremos con el trabajo coordinado.”

Aumentaron detenciones

En tanto, según el informe presentado ayer, la estrategia para combatir dicho delito ha permitido la detención de 238 presuntos extorsionadores, lo que representa 50 por ciento más respecto del año pasado.