▲ Trabajadores del gobierno capitalino y policías de la Ciudad de México colocaron barreras metálicas que circundan inmuebles históricos, como el Palacio de Bellas Artes. Foto Yazmín Ortega Cortés

Emir Olivares y Arturo Sánchez

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de noviembre de 2025, p. 31

Las inmediaciones de Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana amanecieron ayer totalmente blindadas con enormes vallas metálicas ante la proximidad de las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y de la llamada Generación Z, programadas para el jueves y el sábado, respectivamente.

Desde muy temprano, trabajadores del gobierno capitalino y policías de la Ciudad de México colocaban las últimas barreras que circundan a los históricos inmuebles. Este resguardo es mucho mayor y más amplio al que se ha instalado en otras manifestaciones que concluyen en la Plaza de la Constitución.

A diferencia de otras ocasiones, en el operativo instalado ayer las vallas se colocaron a varios metros de distancia tanto de Palacio Nacional como de la Catedral. También están bloqueadas las calles Moneda y Corregidora.