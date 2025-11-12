Miércoles 12 de noviembre de 2025, p. 31
Las inmediaciones de Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana amanecieron ayer totalmente blindadas con enormes vallas metálicas ante la proximidad de las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y de la llamada Generación Z, programadas para el jueves y el sábado, respectivamente.
Desde muy temprano, trabajadores del gobierno capitalino y policías de la Ciudad de México colocaban las últimas barreras que circundan a los históricos inmuebles. Este resguardo es mucho mayor y más amplio al que se ha instalado en otras manifestaciones que concluyen en la Plaza de la Constitución.
A diferencia de otras ocasiones, en el operativo instalado ayer las vallas se colocaron a varios metros de distancia tanto de Palacio Nacional como de la Catedral. También están bloqueadas las calles Moneda y Corregidora.
La CNTE anunció un paro nacional de 48 horas, mañana y el viernes, en demanda de la reinstalación de una mesa de diálogo con el gobierno federal; asimismo, ha amagado con “cercar” Palacio Nacional durante la conferencia matutina del jueves de la presidenta Claudia Sheinbaum.
En tanto, por medio de las redes sociales hace varios días se lanzó una convocatoria a la Generación Z –jóvenes nacidos entre 1997 y 2012 que se caracterizan por ser nativos digitales– para participar en una movilización en rechazo a la violencia, que se realizará el sábado 15 de noviembre.