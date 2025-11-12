Desde el 3 de noviembre se apropiaron de espacios
Arroyo vehicular y aceras son ocupados en detrimento de la movilidad de peatones // Se anticipan a ventas de fin de año
Miércoles 12 de noviembre de 2025, p. 31
La venta de mercancía navideña y otros artículos ha desbordado banquetas y el arroyo vehicular en calles como Venustiano Carranza, Correo Mayor y República de Colombia, en el Centro Histórico, donde también hay motocicletas estacionadas, cajas de cartón en medio del paso, aunado a la circulación de autos y diableros, lo que convierte el tránsito en un caos para los transeúntes.
En un recorrido por diversas calles, se observó que los puestos metálicos se instalan lo mismo afuera de establecimientos que en las aceras o en el arroyo vehicular, por lo que las personas deben incluso brincar la mercancía o pasar cuerpo a cuerpo en los escasos centímetros que dejan los ambulantes.
Además, desde las escaleras de la estación Zócalo del Metro que conduce a la Catedral se venden series de luces en cinco pesos, y a unos cuantos pasos de la salida se expenden fundas y tapetes de baño de la temporada en 100 pesos; misma situación se ve a metros del Museo del Templo Mayor, donde se ofertan muñecos navideños de fieltro.
Mientras, en los accesos a los negocios de la calle Tabaqueros se exhiben artículos alusivos a la temporada, como figuras de Santaclós y duendes, moños gigantes y esferas de colores que se ofrecen en 140 pesos la docena, al igual que flores de Nochebuena artificiales y escarcha. También se pueden encontrar suéteres navideños en 200 pesos y botas decorativas en 110 pesos.
Los comerciantes suelen colocar sus productos sobre mantas o plásticos en el piso, mientras otros aprovechan las paredes de comercios para colocar su mercancía, entre la que destacan diademas, llaveros de borreguitos de la abundancia y otros adornos para el Fin de Año.
A ello se suma el constante paso de ciclotaxis y de personas que cargan grandes bultos, lo que incrementa aún más la saturación en la zona y que, de acuerdo con comerciantes establecidos, la instalación de los puestos comenzó el 3 de noviembre.
En tanto, vecinos de Santa María la Ribera reprocharon a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, que permita la proliferación del comercio en vía pública, el cual, estiman, ya se duplicó y colapsó la vida comunitaria, así como la seguridad de los residentes de la colonia.
En marzo pasado, los vecinos se manifestaron y la alcaldía se comprometió a resolver el problema, pero “contrario a lo que promueve en su informe, a nosotros no nos cumplió”. Los residentes expusieron que el comercio ya les robó las banquetas y se apoderó de la Alameda “sin que ninguna autoridad responda. Vamos a la alcaldía y nos dicen que es con el gobierno central; si vamos con ellos, dicen que es la alcaldía, y lo que nosotros decimos es que dejen de lucrar con nuestros espacios”.