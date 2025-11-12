Nayelli Ramírez Bautista y Josefina Quintero Morales

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de noviembre de 2025, p. 31

La venta de mercancía navideña y otros artículos ha desbordado banquetas y el arroyo vehicular en calles como Venustiano Carranza, Correo Mayor y República de Colombia, en el Centro Histórico, donde también hay motocicletas estacionadas, cajas de cartón en medio del paso, aunado a la circulación de autos y diableros, lo que convierte el tránsito en un caos para los transeúntes.

En un recorrido por diversas calles, se observó que los puestos metálicos se instalan lo mismo afuera de establecimientos que en las aceras o en el arroyo vehicular, por lo que las personas deben incluso brincar la mercancía o pasar cuerpo a cuerpo en los escasos centímetros que dejan los ambulantes.

Además, desde las escaleras de la estación Zócalo del Metro que conduce a la Catedral se venden series de luces en cinco pesos, y a unos cuantos pasos de la salida se expenden fundas y tapetes de baño de la temporada en 100 pesos; misma situación se ve a metros del Museo del Templo Mayor, donde se ofertan muñecos navideños de fieltro.

Mientras, en los accesos a los negocios de la calle Tabaqueros se exhiben artículos alusivos a la temporada, como figuras de Santaclós y duendes, moños gigantes y esferas de colores que se ofrecen en 140 pesos la docena, al igual que flores de Nochebuena artificiales y escarcha. También se pueden encontrar suéteres navideños en 200 pesos y botas decorativas en 110 pesos.