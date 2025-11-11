De la Redacción

Periódico La Jornada

Martes 11 de noviembre de 2025, p. 17

Hoy comenzarán los trabajos de la reunión de ministros de relaciones exteriores del G-7, en la que se abordarán temas como el combate al tráfico ilícito de drogas, armas y personas, entre otros, informó la cancillería mexicana.

En un comunicado, indicó que el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, participará en este encuentro, que se realizará los días 11 y 12 de noviembre en la provincia de Ontario, Canadá.

La dependencia agregó que otros de los puntos a discutir serán referentes a las acciones para mitigar vulnerabilidades y diversificar cadenas de suministro ante las disrupciones del mercado.