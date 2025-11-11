Política
UNAM remueve a mandos de la dirección de seguridad
Foto
▲ La Facultad de Química y otras cuatro se mantienen sin actividades.Foto Luis Castillo
 
Periódico La Jornada
Martes 11 de noviembre de 2025, p. 17

Para mejorar la operación del personal de seguridad y vigilancia en áreas comunes de Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), las autoridades cambiaron, entre otros, al coordinador de mandos medios de la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria (DGAPSU).

Estos ajustes no serán inmediatos en todos los casos, sino en un proceso paulatino que concluirá en enero de 2026, cuando algunos jefes de departamento que ocupan el mando medio en materia de seguridad tendrán que ser removidos, derivado de fallas y vicios que se han detectado en esta dirección.

Tras la mesa de diálogo con vigilantes y personal de protección civil que se efectuó ayer, se informó que una buena parte de los jefes de departamento serán cambiados, ya que son puestos de confianza, con el propósito de corregir fallas, y situaciones laborales de conflicto que se han acentuado con personal sindicalizado que tiene contrato de vigilante.

Estudian rescindir contrato a vigilante agresor

Fuentes de la universidad adelantaron a este diario que existe la posibilidad de rescindir el contrato laboral al vigilante que agredió la semana pasada a una alumna que estaba en muletas y a su madre en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Vallejo, debido a su conducta agresiva y abuso de autoridad.

La denuncia ante el Ministerio Público por parte de la madre ya se hizo y se abrió la carpeta de investigación, por lo que su caso podría llevarlo a perder su cargo.

Siguen los paros

Ayer no hubo avances para levantar los paros en las facultades de Medicina, Química, Arquitectura, Odontología, Contaduría y Administración, aunque se espera que hoy haya mesas de diálogo.

En tanto, la facultad de Filosofía y Letras llevará a cabo “espacios colaborativos de trabajo”, en los que se abordarán temas de salud mental y apoyo emocional, seguridad, infraestructura, vida comunitaria, diálogo, respeto y participación.

