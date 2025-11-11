Lilian Hernández Osorio

Periódico La Jornada

Martes 11 de noviembre de 2025, p. 17

Para mejorar la operación del personal de seguridad y vigilancia en áreas comunes de Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), las autoridades cambiaron, entre otros, al coordinador de mandos medios de la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria (DGAPSU).

Estos ajustes no serán inmediatos en todos los casos, sino en un proceso paulatino que concluirá en enero de 2026, cuando algunos jefes de departamento que ocupan el mando medio en materia de seguridad tendrán que ser removidos, derivado de fallas y vicios que se han detectado en esta dirección.

Tras la mesa de diálogo con vigilantes y personal de protección civil que se efectuó ayer, se informó que una buena parte de los jefes de departamento serán cambiados, ya que son puestos de confianza, con el propósito de corregir fallas, y situaciones laborales de conflicto que se han acentuado con personal sindicalizado que tiene contrato de vigilante.

Estudian rescindir contrato a vigilante agresor

Fuentes de la universidad adelantaron a este diario que existe la posibilidad de rescindir el contrato laboral al vigilante que agredió la semana pasada a una alumna que estaba en muletas y a su madre en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Vallejo, debido a su conducta agresiva y abuso de autoridad.