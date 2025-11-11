César Arellano García

Édgar Coronel Aispuro, cuñado de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, continuará en prisión, luego de que un juez federal le negó la libertad. Fallo que fue apelado, y el caso se turnará a un tribunal colegiado para que determine si lo confirma, modifica o revoca.

En 2015, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) obtuvo un auto de formal prisión contra el hermano de Emma Coronel, esposa de El Chapo.

Según las investigaciones, Édgar Coronel habría supervisado la construcción del túnel por el que escapó el líder del cártel de Sinaloa en julio de ese año; ayudó a Guzmán Loera a descender por un hoyo de la celda número 20 del área de tratamientos especiales del Cefereso número 1, y luego condujo una moto instalada sobre rieles hasta llegar a una casa construida en inmediaciones del centro carcelario para luego escapar hasta Sinaloa.